Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Retail Report, varlıklarınızı yönetme şeklinizde devrim yaratan, zengin özelliklere sahip bir alışveriş merkezi yönetimi ve perakende analitiği yazılım çözümüdür. Yenilikçi özelliklerimiz, günümüzün rekabetçi ortamında kârlı bir büyüme sağlayarak perakende sektörünün benzersiz zorluklarına çözüm bulmak üzere tasarlanmıştır. Tek bir güçlü çözümle alışveriş merkezinizin performansını artırın, operasyonel verimliliği artırın ve kiracı memnuniyetini artırın.

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