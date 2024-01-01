Restora POS

Restora POS

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: restorapos.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Restora POS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Restora POS, restoran işletmesi girişimcileri için yeni nesil otomasyon çözümüdür. Restoranınızdaki her işlemi tek başına gerçekleştirebilen mükemmel bir restoran POS faturalandırma yazılımı çözümü. Restora POS, gelişmiş bir yönetim dijital çözümü, sorunsuz teknoloji, duyarlı çevrimiçi/çevrimdışı sistem ve yedekleme için yetenekli destek ekibiyle geldi. Restora POS'un Önemli Özellikleri: => Duyarlı Destek => Güçlü Web Sitesi ve Uygulama Entegrasyonu => Bulut POS Faturalandırma Sistemi => Aylık ve Altı aylık abonelik olanakları Restora POS'un Temel Ürünü: => Restoran Yönetim Yazılımı => Restoran Envanter Yönetimi yazılımı = > Restoran POS yazılımı => Çevrimiçi Yemek Sipariş Sistemi => Bulut Mutfak Yazılımı Restora POS'un Sunduğu Önemli İşletme Türü: => Bar ve Bira Fabrikaları => Fırın ve Şekerleme => Burger ve Sandviç mağazası => Fine-Dine Restoranı => Hızlı Servis Restoranı => Franchise Restoran => Kantin Restoranı => Yemek Alanı => Cloud Kitchen Restora POS yalnızca bir restoran otomasyon çözümü değil aynı zamanda her tür ve boyuttaki restoran için mükemmel bir hepsi bir arada çözümdür. Buna ek olarak, Restora POS, verimli ve sorunsuz teslimat hizmeti için Web Sitesi, Uygulama ve Üçüncü taraf dağıtım şirketleriyle güçlü bir şekilde entegre edilmiştir ve ayrıca farklı sosyal medya üzerindeki çevrimiçi görünürlüğü artırır.
Kategoriler:
Business
Restoran POS Sistemleri

Web Sitesi: restorapos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Restora POS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Square

Square

squareup.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

POSApt

POSApt

posapt.au

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

SALIDO

SALIDO

salido.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Foodzat

Foodzat

foodzat.com

Deliverect

Deliverect

deliverect.com

SkipTheDishes

SkipTheDishes

skipthedishes.com

Jumia Food Uganda

Jumia Food Uganda

food.jumia.ug

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lavu

Lavu

lavu.com

talabat

talabat

talabat.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası