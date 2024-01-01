Restora POS, restoran işletmesi girişimcileri için yeni nesil otomasyon çözümüdür. Restoranınızdaki her işlemi tek başına gerçekleştirebilen mükemmel bir restoran POS faturalandırma yazılımı çözümü. Restora POS, gelişmiş bir yönetim dijital çözümü, sorunsuz teknoloji, duyarlı çevrimiçi/çevrimdışı sistem ve yedekleme için yetenekli destek ekibiyle geldi. Restora POS'un Önemli Özellikleri: => Duyarlı Destek => Güçlü Web Sitesi ve Uygulama Entegrasyonu => Bulut POS Faturalandırma Sistemi => Aylık ve Altı aylık abonelik olanakları Restora POS'un Temel Ürünü: => Restoran Yönetim Yazılımı => Restoran Envanter Yönetimi yazılımı = > Restoran POS yazılımı => Çevrimiçi Yemek Sipariş Sistemi => Bulut Mutfak Yazılımı Restora POS'un Sunduğu Önemli İşletme Türü: => Bar ve Bira Fabrikaları => Fırın ve Şekerleme => Burger ve Sandviç mağazası => Fine-Dine Restoranı => Hızlı Servis Restoranı => Franchise Restoran => Kantin Restoranı => Yemek Alanı => Cloud Kitchen Restora POS yalnızca bir restoran otomasyon çözümü değil aynı zamanda her tür ve boyuttaki restoran için mükemmel bir hepsi bir arada çözümdür. Buna ek olarak, Restora POS, verimli ve sorunsuz teslimat hizmeti için Web Sitesi, Uygulama ve Üçüncü taraf dağıtım şirketleriyle güçlü bir şekilde entegre edilmiştir ve ayrıca farklı sosyal medya üzerindeki çevrimiçi görünürlüğü artırır.

Web Sitesi: restorapos.com

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