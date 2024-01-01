Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Restate Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Dayanıklı uygulamalar geliştirmenin en basit yolu. Mevcut altyapınızda düzenli işlevler ve hizmetler olarak. FaaS'ta, K8'lerde, sunucularda, konteynerlerde. Kendi kendine barındırılan veya tamamen yönetilen. Restate, bulunduğunuz yerde sizinle buluşur.

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