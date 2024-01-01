Restate Cloud

Restate Cloud

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Web Sitesi: restate.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Restate Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dayanıklı uygulamalar geliştirmenin en basit yolu. Mevcut altyapınızda düzenli işlevler ve hizmetler olarak. FaaS'ta, K8'lerde, sunucularda, konteynerlerde. Kendi kendine barındırılan veya tamamen yönetilen. Restate, bulunduğunuz yerde sizinle buluşur.

Web Sitesi: restate.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Restate Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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