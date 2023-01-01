Alternatifler - ResLife Portal
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, bilgi işinizi yaratmanız ve ölçeklendirmeniz için hepsi bir arada bir iş platformudur. Kajabi'yi bugün 14 günlük deneme süresiyle ücretsiz deneyin.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Ağınızdaki her şey için üyelikler oluşturun veya premium kurslar ve gruplar için ücret alın; kurulumu basit ve satması daha da kolaydır.
Heartbeat
heartbeat.chat
Konuşmaları, etkinlikleri, içerikleri ve daha fazlasını kendi alanınızda barındırın. Heartbeat, mükemmel şekilde kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi topluluk oluşturmanız için gereken yapı taşlarını sunar.
Podia
podia.com
Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!
Bettermode
bettermode.com
Ürününüze entegre edilmiş güçlü bir topluluk platformu. Kullanıcı katılımını artırın, elde tutmayı artırın ve müşteri yaşam boyu değerini artırın. Eskiden Kabile.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Disciple
disciplemedia.com
Topluluk oluşturucular için yeni bir dönem. Hareketimize katılın. Çalışanlarınızı, üyeliklerinizi ve içeriğinizi tamamen markalı ve özel topluluk platformunuzda bir araya getirin. Kurslar satın, abonelik ücreti alın, canlı yayın yapın ve çok daha fazlasını yapın. Hepsi herhangi bir sosyal medya sını...
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt, müşteri odaklı işletmelerin daha fazla kişiye yüz yüze hizmet vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış, videoya öncelik veren bir topluluk platformudur. Türünün ilk örneği olan StoryPrompt, topluluk oluşturucuların müşterilerle insani düzeyde gerçek anlamda bağlantı kurmasına, ilişkile...
Rungway
rungway.com
İnsanların meslektaşlarından iş ve yaşam tavsiyeleri alabilecekleri güvenli bir alan yaratın. Bir mentorluk platformundan çok daha fazlası olan Rungway, şirketinizin değerlerini hayata geçirir ve herkesin kendileri için en önemli konularda söz sahibi olmasını sağlar, çalışanların katılımını ve refah...
Threado AI
threado.com
Yapay zeka destekli yardımcı pilotunuz, Slack, Discord ve Web'de müşterilerinize ve topluluk üyelerinize en iyi desteği sağlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın!
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity is a cloud native, no-code, highly performing community platform that allows to: Get 100% control over functionalities, users, content and platform data. Guarantee adequate levels of engagement and retention thanks to the social networking technology. Effectively and accurately organiz...
Advocu
advocu.com
Advocu is a complete solution for Developer Relation teams to build, engage, track and scale Developer Advocacy or Ambassadors program. Advocu helps your team focus on what matters most: growing the community, having a meaningful impact, and measuring the value of your programs. Spend more time on s...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App is an award-winning matchmaking and membership management software CRM servicing more than 100,000 users worldwide. Match your clients, arrange introductions and dates, receive valuable date feedback with professional matchmaking tools. Smart CRM software with professional matchmakin...
NodeBB
nodebb.org
NodeBB is the next generation community forum platform. Built on open source software, we've helped hundreds of companies engage their customers.
Nas.io
nas.io
Memberships, digital products, paid events and much more. Designed from the grounds up for community-led businesses.
Groupsite
groupsite.com
Build your community the right way. A Groupsite enables your group to communicate, collaborate and network to drive your mission, organization, cause or company. Groupsites are modular, customizable, mobile and engaging. Groupsites include: - Discussions - communicate with listserv-like functionalit...
GroupApp
group.app
Your online membership community and courses in one place! Increase engagement, grow revenue with a unified platform and integrate with tools you already use without needing to hire a developer.
Talkbase
talkbase.io
Talkbase helps companies measure why community matters. Visualize your community's impact on the business and build powerful programs with the right data. With Talkbase community analytics, teams can easily analyze how and why customers engage in their community throughout out their acquisition, onb...
NbliK
nblik.com
NbliK is an All-in-One community platform for Creators, Organisations & Brands. It's a platform where brands can integrate the white-labeled community into their website/App in order to fast-track community building and, in turn, achieve higher LTV.
Insticator
insticator.com
At Insticator, we’re on a mission to create a smart, unified platform built to collect, aggregate and monetize all of a publisher’s first-party data. Our suite of engagement products empowers publishers and consumers alike to amplify their voices and express their opinions in safe, interactive envir...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee is a modern cloud-based community platform which allows to create a branded online community with Q&A, discussions, idea generation and knowledge base articles.
ProBoards
proboards.com
Unlimited members, unlimited threads, unlimited size! Build the discussion forum of your dreams with ProBoards' award-winning free forum hosting service.
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot is an in-product Customer Education Platform. We help SaaS companies accelerate customer onboarding and product adoption at low CS effort. MeltingSpot provides a comprehensive toolkit to engage customers with forums, webinars, online courses, and more – right inside your product. We make...
TINT
tintup.com
TINT is the Community Powered Marketing platform trusted by 5,000+ leading global brands to cultivate communities that ignite advocacy and engagement, boosting conversions, and fostering long lasting brand loyalty. TINT Communities (formerly Vesta) offers brands an all-in-one solution to find new cu...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim ...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
Magentrix
magentrix.com
Bir PRM platformunda en iyi iş ortağı etkileşimi ve iş ortağı etkinleştirme. PX'in ilk iş ortağı portalı yazılımıyla iş ortaklarıyla işbirliği yapın ve kanal satışlarını artırın.
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directoryes, üyelik web sitelerini başlatmak, üyeleri yönetmek, abonelik satmak, içerik yayınlamak ve daha fazlası için eksiksiz bir anahtar teslimi platformdur.
ToucanTech
toucantech.com
Daha akıllı topluluk yönetimi için tek bir sistem Bağlantılı bir web sitesi, portal, CRM ve iletişim çözümü
Beam.gg
beam.gg
Kolay katılım için oluşturulmuş oyunlaştırılmış bir topluluk platformu. Oyunlaştırmanın gücüyle etkileşimli ve sadık çevrimiçi topluluklar oluşturun ve bunlardan para kazanın.