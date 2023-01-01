WebCatalog
ResearchRabbit

ResearchRabbit

researchrabbit.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ResearchRabbit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Araştırmacılar için şimdiye kadar oluşturulmuş en güçlü keşif uygulaması. Her şeyi yeniden düşünüyoruz: literatür taraması, uyarılar ve daha fazlası.

Web Sitesi: researchrabbit.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, ResearchRabbit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Research Rabbit

Research Rabbit

researchrabbitapp.com

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

Chapterly

Chapterly

chapterly.com

Timestone

Timestone

timestone.app

LeadGraph

LeadGraph

leadgraph.com

Microsoft Academic

Microsoft Academic

academic.microsoft.com

Matter Reader

Matter Reader

hq.getmatter.app

Caktus Student

Caktus Student

caktus.ai

Google Search Ads 360

Google Search Ads 360

marketingplatform.google.com

Search.io

Search.io

search.io

Audemic

Audemic

audemic.io

Google Scholar

Google Scholar

google.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası