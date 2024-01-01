Alternatifler - Reqstudio
OneDesk
onedesk.com
Projelerinizi yönetin, müşterilerinizi destekleyin, hizmetler sağlayın.
Accompa
accompa.com
1 numaralı bulut tabanlı Gereksinim Yönetimi yazılım aracı. 100'lerce firmanın İş Analizi, Ürün Yönetimi, Mühendislik, IT ekipleri tarafından kullanılmaktadır. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ Deneme sürümünü edinin. Accompa'dan.
Olive
olive.app
Olive ile BT karar verme ve yazılım kaynak bulmanın geleceğini deneyimleyin. Olive, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmak için yapay zekanın gücünü insan uzmanlığıyla birleştiren tek yazılım kaynak platformudur. Olive'in platformu RFx sürecinizi merkezileştirmenize, içgörüler toplamanıza, yanıt...
Delibr
delibr.com
Delibr AI'nin dinamik şablonları, karar verme kolaylığı ve iki yönlü Jira entegrasyonu ile PRD yazımında devrim yaratın. Yeni bir netlik ve akış düzeyiyle daha fazla ürün değeri sunmak için yapay zekadan yararlanın.
Userdoc
userdoc.fyi
Kullanıcı hikayeleri, kişiler ve yolculuklar doğru şekilde yapıldı. Seveceğiniz özelliklere sahip modern bir gereksinim yönetimi aracı. Yapay zeka yardımıyla zamandan tasarruf edin ve ekibinizi ve müşterilerinizi işbirliği yapmaya davet edin.
Flow Engineering
flowengineering.com
Çevik gereksinim takibi Digital Twin ile buluşuyor. Flow, hızlı hareket eden çevik ekiplerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.