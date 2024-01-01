Alternatifler - Renderforest
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
VistaCreate
create.vista.com
En Basit Çevrimiçi Görüntü Düzenleyici ᐉ VistaCrate (eski adıyla Crello) ➤ Kendi tasarımlarınızı oluşturun ✓ Gönderin ✓ Kapak ✓ Animasyonlar ☝ En iyi çevrimiçi tasarım yazılımını kullanın ⏩ Kolay ve ücretsiz! Dakikalar içinde etkileyici içerik oluşturmanıza yardımcı olacak ücretsiz grafik tasarım a...
PosterMyWall
postermywall.com
Güzel tasarımlar. Zahmetsiz tanıtım. Harika sosyal medya grafikleri, videolar, posterler ve el ilanlarıyla duyurun.
Animaker
animaker.com
Animaker, stüdyo kalitesinde sunumları herkesin erişimine sunan çevrimiçi bir kendin yap (#DIY) animasyon video yapımcısıdır. Animasyonlu Videolar Doğru İşlendi!
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
1 numaralı Adobe® Acrobat® alternatifi: PDFelement, hepsi bir arada PDF çözümünüzdür. PDF dosyalarını daha iyi bir şekilde oluşturun, düzenleyin, dönüştürün ve imzalayın.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon'un görsel iletişim platformunu kullanarak her kitleye yönelik profesyonel, özelleştirilmiş videolar oluşturun. 30 milyondan fazla profesyonelin neden Powtoon'a güvendiğini görün.
Desygner
desygner.com
Tasarımcı olmayanlar için bir Grafik Tasarım Aracı. Herkes için içerik oluşturma. Desygner'ı kullanan 20 milyondan fazla kişiye ve 60 binden fazla işletmeye katılın. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar, kartvizitler, el ilanları ve daha fazlası gibi içerikler tasarlayın.
Move.ai
move.ai
HAREKETİNİZİ SERBEST BIRAKIN. HAYAL GÜCÜNÜZÜ YAKALAYIN. Artık takım elbise yok, kısıtlama yok. Yüksek doğrulukta hareket yakalama artık çok kolay.
Jitter
jitter.video
Tasarımlarınızı kolayca canlandırın. Kreasyonlarınızı video veya GIF olarak dışa aktarın. Hepsi tarayıcınızda.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI, herkesin saniyeler içinde Videolar ve animasyonlar oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir Video oluşturma yazılımıdır.
Visme
visme.co
Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.
Designrr
designrr.io
Herhangi bir web sayfasını, MS Word, Video, Podcast veya YouTube'u yükleyin; muhteşem bir e-kitap oluşturacak ve onu pdf, epub, Kindle veya Flipbook'a dönüştürecektir. Hızlı ve Kullanımı Kolay. Tam Eğitim, 7x24 Destek ve Facebook Grubu Dahildir.
Venngage
venngage.com
Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin kilitli marka şablonlarıyla markaya özel içerik oluşturmasına olanak tanır. Yaratıcı birikiminize elveda öpücüğü verin.
Biteable
biteable.com
Lider çevrimiçi video oluşturucuyla markanıza özel videolar hazırlayın. Biteable, kısa ve öz, ilgi çekici, markaya uygun video içeriği oluşturmak için lider çözümdür.
Vyond
vyond.com
Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluş...
Template.net
template.net
İşinizi Daha Hızlı ve Daha Akıllı Bitirmek için Güzel Tasarlanmış, Kolayca Düzenlenebilir Şablonlar. Kullanımı Kolay Şablonlarımıza Göz Atın, Arayın, Kaydedin ve İndirin.
Curvenote
curvenote.com
Bilim için yazma platformu. Jupyter'a bağlı, teknik yazılar için tasarlanmış güzel bir yazı aracı.
Xara Cloud
xara.com
Daha az tasarım çalışması, daha fazla iş sonucu. Hedef kitlenize hitap eden içerikler oluşturun. Fikirlerinizi görsel sonuçlarla yansıtan eksiksiz bir araç seti. Hiçbir tasarım becerisi gerekmez.
Publitas
publitas.com
Güzel alışveriş deneyimleri sunmak için markaların kataloglarını çevrimiçi yayınlamasına yardımcı oluyoruz.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanız...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker'ın yapay zeka destekli yönetim aracıyla sosyal medya oyununuzu geliştirin. Gelişmiş algoritmalar ve otomasyonla içerik oluşturma, planlama ve analizlerinizi kolaylaştırın. Şimdi dene!
Smore
smore.com
Smore, kullanım kolaylığı, güzel ve anlamlı sonuçlar, entegrasyonlar ve basit otomasyona odaklanan, ortak çalışmaya dayalı bir bülten aracıdır.
Moovly
moovly.com
Piyasadaki en kapsamlı AI destekli video oluşturma aracı olan Moovly, sizin ve kuruluşunuzun profesyonel görünümlü videolar veya sunumlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi dakikalar içinde sağlar. İş için özel olarak tasarlanan ve beyaz etiketleme gibi özellikler sayesinde mevcut iş akışınıza...
Curated
curated.co
Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.
Magic Studio
magicstudio.com
Photobooth, görünümünüzü temsil eden özel bir yapay zeka modelini eğitmek için kendi fotoğraflarınızı kullanır ve ardından çeşitli yapay zeka modelli stillerde vesikalık fotoğraflarınızı ve profil resimlerinizi oluşturabilir. Profil Resimleri Fotoğraf Kabininin oluşturabileceği kalite, doğrudan yükl...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sektör ve iş rolü için geçerli, kullanımı kolay, sürükle ve bırak animasyonlu bir video oluşturucudur. Hedef kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturun. Bütçenizi zorlamadan dikkat çekmek ve kalabalığın...
PixCap
pixcap.com
Pixcap, markalara, startuplara ve her büyüklükteki yaratıcı ajanslara özel olarak tasarlanmış, etkileyici 3D marka tasarımlarını hızla oluşturmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. 3D öğelerin markalama, reklamcılık, ürün sunumları ve sosyal medya içeriğine entegrasyonunun, ge...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate, animasyon oluşturucu, beyaz tahta animasyon oluşturucu, karakter animasyonu oluşturucu ve iş videosu oluşturucu dahil olmak üzere kullanımı kolay ancak güçlü yazılımlar geliştirmeye kendini adamış bir teknoloji şirketidir. Programlamaya gerek yok, herkes Mango Animate'in herhangi bir ...