Alternatifler - RemoteHQ
TeamViewer Web
teamviewer.com
Daha önce hiç olmadığı gibi uzaktan destek İhtiyacınız olan her şey tek bir platformda. Tamamen yeni TeamViewer ile kusursuz ve güvenli bir deneyimi keşfedin.
Gather
gather.town
Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.
Zoho Assist
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
GoTo
goto.com
GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop, Splashtop Inc. tarafından geliştirilen bir uzak masaüstü yazılımı ve uzaktan destek yazılımı ailesidir. Splashtop, kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlardan bilgisayarlara uzaktan erişmesine veya uzaktan destek vermesine olanak tanır. Splashtop işletmeler, BT desteği ve yardım masaları...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
oVice
ovice.com
Uzaktaki ekibinizle daha fazla bağlantı kurun ve etkileşime geçin Herkesle, her yerde senkronize olmanızı sağlayan sanal çalışma alanı
Spot
spotvirtual.com
Ekipler için yeni nesil iletişim uygulaması. Spot, ekiplerin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve kültür oluşturması için eksiksiz bir çözümdür. Yüzlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir.
Switchboard
switchboard.app
Daha işbirlikçi toplantılara yer açın. Halihazırda kullandığınız araçları yanınızda getirin ve ekibiniz, müşterileriniz ve müşterilerinizle yan yana çalışın.
SpatialChat
spatial.chat
Her yerde, her zaman, yüz yüze sanal toplantılar için grup görüntülü sohbeti.
Consolto
consolto.com
DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans, bulut video konferansında dünya lideridir. Canlı görüntülü aramaları, web seminerlerini, konferans görüşmelerini ve çevrimiçi toplantıları kolayca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirin.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch süper harika bir görüntülü sohbet uygulamasıdır. Etkileşimli sanal odalar oluşturabilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Toplantı ve çalışma alanlarına uygundur.
CrankWheel
crankwheel.com
Ekran Paylaşımı, Anında Demolar ve Telefon Konferansı için dahili satış yazılımını kullanarak daha fazla satış yapın ve web sitesinin yatırım getirisini artırın
Deskmy
deskmy.com
Uzak mı yoksa ofis içi mi? Cevap: DeskMy. Yeni çalışma masanızla her yerden tanışın. DeskMy'inizi herhangi bir cihazdan açın ve görsel olarak tüm bilgilerinize sahip olun. Siz veya fiziksel olarak nerede olursanız olun, ekip arkadaşlarınız ve uygulamalar aynı yerde.
Surfly
surfly.com
Çevrimiçi etkileşimde bir sonraki dalga. Uygulamalarınızı değiştirmenize veya yazılım yüklemenize gerek kalmadan işbirliğine dayalı ve uyumlu dijital yolculuklar oluşturun.
Demio
demio.com
Yalnızca Demio, hedef kitleniz için basit, indirme gerektirmeyen bir web semineri deneyiminin yanı sıra daha iyi sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan tüm pazarlama araçlarını sağlar.
join.me
join.me
Ekran paylaşımı, çevrimiçi toplantılar ve ekip işbirliğinin tümü join.me'de hızlı ve kolaydır. İşe kimin patron olduğunu gösterin. joinMe'yi bugün ücretsiz deneyin!
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Sococo
sococo.com
Sococo, dağınık ekiplerin her gün yan yana birlikte çalışmaya geldiği çevrimiçi bir çalışma alanıdır. Ekip üyelerinin nerede olabileceği önemli değil. Koridorun sonunda, kampüsün karşısında veya dünyanın diğer ucunda; kuruluşunuzun çevrimiçi ofisinde çalışmak, aynı katta veya aynı odada olmaktan çok...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
SoWork
sowork.com
SoWork sanal işyerleri uzak ekiplere verimlilik, varlık, kendiliğindenlik ve bağlantı sağlar. Yapay zeka destekli Ofis Asistanı Sophia, en iyi toplantı araçları ve tam özelleştirmeyle SoWork, ekibinizin her zamankinden daha mutlu ve daha üretken olduğu yerdir.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX, canlı video, Emotion AI, ses ve SMS için bir CPaaS platformudur ve web ve mobil geliştiricilere çok kanallı iletişim çözümleri ile API ve SDK sağlar.
Teemyco
teemyco.com
Teemyco, herkesin fiziksel olarak nerede olduğuna bakılmaksızın ekiplerin bir arada var olmasına olanak tanır. Spontane etkileşimleri teşvik ediyoruz ve meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Ücretsiz başlayın - Teemyco beta artık dünyaya açık!
Samepage
samepage.io
Samepage'e giriş yapın ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Sohbet edin, dosya paylaşın, görev atayın, projeleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın.