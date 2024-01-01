Alternatifler - Relative Insight
InfraNodus
infranodus.com
Yapay Zeka ve Ağ Düşüncesini kullanarak Fikirler ve İçgörüler oluşturun. InfraNodus, bir söylemi incelemenize, okuma, yazma ve araştırma iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için metin analizini, ağ görselleştirmesini ve GPT-3 yapay zekayı birleştirir. Birden fazla içe aktarma kaynağından...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.
InMoment
inmoment.com
InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc, OCR ve yapay zeka kullanımı sayesinde yapılandırılmamış metinleri yapılandırılmış verilere dönüştüren otomatik bir belge okuma ve işleme çözümüdür. Fatura ve diğer dokümanların veri giriş ekipleri tarafından yönetilmesinden kaynaklanan iş yükü azalacaktır. Bu araç, şirketinizde en çok kull...
Keatext
keatext.ai
Daha iyi insan deneyimleri yaratmak için geri bildirimleri analiz edin. Keatext, müşteri ve çalışanın sesini günlük faaliyetlerinize getirir. Platformumuz, müşteri deneyimi, pazarlama ve İK ekiplerinin, değerlendirmeler, açık uçlu anketler ve iletişim merkezi çağrıları gibi büyük miktardaki geri bil...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics, metin analitiğini genel alan uzmanları için kullanılabilir hale getiren, kod içermeyen, uçtan uca SaaS tabanlı bilgi otomasyonu ve metin analitiği platformudur. Kuruluşlar bunu müşteri geri bildirimlerini analiz ederek değer elde etmek, tüketici ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını anla...
Wonderflow
wonderflow.ai
Her gün milyonlarca müşteri beğendiği, sevdiği, nefret ettiği veya değiştirmeyi dilediği ürünler hakkında yorum bırakıyor. Gündelik, sıradan FMCG ürünlerinden, birden fazla fiyat noktası ve ürün yelpazesinde düzinelerce varyasyon bulunan üst düzey satın alımlara kadar, doğru iş zekası karmaşık, zama...
Text2data
text2data.com
Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack, finansal hizmetler için lider büyük veri analitiği sağlayıcısıdır. Finans profesyonelleri, büyük miktarlarda yapılandırılmamış içeriği analiz etmedeki hızı ve doğruluğu nedeniyle RavenPack'e güveniyor.
NetMiner
netminer.com
NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.
Labelf
labelf.ai
Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...
MeaningCloud
meaningcloud.com
METİN ANALİZİ. Anlam Bulutu, metin madenciliği ve müşterinin sesi için pazar lideri çözümler. Metin API'mızı keşfetmek için şimdi web sitemize kaydolun
Yabble
yabble.com
Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...
unitQ
unitq.com
UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...
Thematic
getthematic.com
Thematic, ürünleri ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için herhangi bir kanaldan gelen yapılandırılmamış geri bildirim verilerini içgörülere dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen ve iş bilginizin rehberliğinde, doğru sonuçları gerçekten hızlı bir şekilde almak artık çok kolay. Tematik iht...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Playvox
playvox.com
Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaştırır. ...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa, GPT sunan ilk CX platformudur. Geçmişte şirketler, birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak için haftalar harcıyordu. Artık her çalışan müşterinin sesine göre soru sorabiliyor ve gerçek zamanlı yanıtlar alabiliyor. Lumoa, KPI'la...
Chattermill
chattermill.com
Chattermill Müşteri Deneyimi İstihbarat Platformu, işletmelerin müşteri gerçekliğinin kilidini açmasına ve müşterilerinin sesini anlamalarına yardımcı olur. Şirketler, Chattermill'i kullanarak müşterilerin ürün ve hizmetlerinden ne istediklerini, ihtiyaç duyduklarını ve beklediklerini ortaya çıkarma...
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
Gavagai
gavagai.io
Müşterilerinizin size ne söylediğini anlayın Gavagai, müşterilerinizin size söylediklerinden değerli müşteri bilgileri oluşturmak için çığır açan metin analizi teknolojisi sağlar. Hizmetimizi kullanarak müşteri geri bildirimlerini sürekli takip ederek müşterinizi daha iyi anlayacaksınız ve bu da an...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche, dağlar kadar müşteri geri bildirimini dakikalar içinde analiz eden, hızlı bir şekilde derin içgörüler sağlamanıza ve şirketinizin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir geri bildirim analitiği platformudur. Kapiche'nin platformu herhangi bir kurulum veya kod çerçevesi gerektirmez. He...
Beehive AI
beehive.ai
Yalnızca Beehive AI, ısmarlama üretken yapay zekayı niceliksel analizle birleştirir; böylece araştırma ve içgörü liderleri, iş paydaşları için güvenilir, eyleme dönüştürülebilir yanıtlar oluşturmak üzere metin özetlerinin ve silolanmış verilerin ötesine geçebilir. Uzmanlar tarafından doğrulanan, ken...
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. ...
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından benzer şekilde desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilid...
Kimola
kimola.com
Kimola, araştırma profesyonelleri için SaaS ürünleri sunan bir ResTech şirketidir. Kimola Analytics, belirli bir tüketici kitlesinin yaşam tarzının farklı yönlerini sunar. Bu kitleler kullanıcılar tarafından tanımlanıyor ve Kimola'nın yapay zeka motoru tarafından oluşturuluyor. Böylece reklamverenl...
Caplena
caplena.com
Çok sayıda müşteri geri bildirimini sıkıcı bir şekilde elemek için sayısız saatler harcadığınız oldu mu? Caplena.com, incelemelerden veya açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan alınan büyük miktardaki serbest metni analiz etmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltmak için Artırılmış Zeka'yı kullan...
Forsta
forsta.com
Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendiriyor; izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bi...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO, müşteri yorumlarından ve konuşmalarından eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Yapay zeka destekli 360 Geri Bildirim Analizi platformumuz 40'tan fazla entegrasyon sağlar ve CX, pazarlama ve müşteri destek ekipleri için önemli olan duyguları, konuları ve ...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Ana...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
Symanto
symanto.com
Bugün bizimle iletişime geçin ve pazarlama stratejinizi yeniden canlandırmak için gerçek tüketici içgörülerini toplayın.
DeepTalk
deep-talk.ai
İş süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış son teknoloji SaaS çözümümüzle veri analitiği süreçlerinizde devrim yaratın.
Olvy
olvy.co
Yapay zeka destekli değişiklik günlüğünüz. Her hafta sürüm yazmaya saatler harcamadan kullanıcılarınızı ürün güncellemeleri hakkında bilgilendirin. Güzel ve etkili değişiklik günlüğü bağımsız sayfaları ve uygulama içi widget'larla yeni özellikleri duyurun.