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Refind

Refind

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Web Sitesi: refind.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Refind çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Refind tüm web'i tarar ve sizi daha akıllı yapan şeyleri seçer. Bilginizi genişletmek istediğiniz yerde derinlere inin. Ve her gün 10 kişiselleştirilmiş seçimle sizin için önemli olan şeyleri takip edin.

Web Sitesi: refind.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Refind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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