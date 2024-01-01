Redpanda Cloud

Redpanda Cloud

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Web Sitesi: redpanda.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Redpanda Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Redpanda is a powerful, yet simple, and cost-efficient streaming data platform that is compatible with Kafka® APIs while eliminating Kafka complexity.

Web Sitesi: redpanda.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Redpanda Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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