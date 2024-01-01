Redpanda Cloud

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Redpanda is a powerful, yet simple, and cost-efficient streaming data platform that is compatible with Kafka® APIs while eliminating Kafka complexity.

Web Sitesi: redpanda.com

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