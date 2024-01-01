Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Redbird, kuruluşlara yönelik yapay zeka destekli bir analiz platformudur; kuruluş içindeki herkese, analiz çalışmalarını kod yazmaya gerek kalmadan birkaç dakika içinde kolayca otomatikleştirme ve birleştirme olanağı sağlar. Redbird, bir kuruluşun tüm veri kaynaklarına bağlanır ve veri hazırlama, düzenleme, analiz, raporlama ve veri bilimi genelinde analitik çalışmalarını hızlandırır.

Web Sitesi: redbird.io

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