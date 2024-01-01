Redbird

Redbird

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Web Sitesi: redbird.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Redbird çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Redbird, kuruluşlara yönelik yapay zeka destekli bir analiz platformudur; kuruluş içindeki herkese, analiz çalışmalarını kod yazmaya gerek kalmadan birkaç dakika içinde kolayca otomatikleştirme ve birleştirme olanağı sağlar. Redbird, bir kuruluşun tüm veri kaynaklarına bağlanır ve veri hazırlama, düzenleme, analiz, raporlama ve veri bilimi genelinde analitik çalışmalarını hızlandırır.

Web Sitesi: redbird.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Redbird ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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