Alternatifler - Red Hat

KNIME

knime.com

KNIME, bireylerin ve kuruluşların verileri anlamlandırmasına yardımcı olur. KNIME Yazılımı, verilerle çalışan herkes için uygun, sezgisel bir arayüz aracılığıyla gösterge tabloları ve gelişmiş analitik dünyaları arasında köprü kurar. En son yapay zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini entegre ederek ...