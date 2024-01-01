Alternatifler - Recurly
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, blogunuzdan, sosyal medyanızdan veya bağlantı yapıştırabileceğiniz herhangi bir yerden dijital ürünleri doğrudan hedef kitlenize satmanızı kolaylaştırır
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Subbly
subbly.co
Subbly, herhangi bir abonelik iş modelini başlatmanıza, çalıştırmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir ticaret platformudur. 2 haftalık ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Rainex
rainex.io
Rainex; abonelik oluşturma, faturalandırma ve tüm rutin faturalandırma süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik basit ve esnek işlevselliğe sahip bir platformdur.
Abowire
abowire.com
Aboneliklerinizi yönetmek için muhasebe yazılımı kullanmayın. Abowire ile bunu doğru şekilde yapın! Abowire, Avrupa'da abonelik satışı yapan Alman Abo-Platformudur. Sürekli geliri artırın ve teknik operasyon maliyetlerini 4 kat azaltın Abonelerin katılım, ödeme ve faturalandırmalarını, çoklu fatural...
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Stykite
stykite.com
Stykite is a full-stack subscription management platform that let's you launch & scale your saas product to new geographies. The payment gateways are pre-integrated and stykite also owns sales tax, risk and any other compliance.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc is affordable, cloud-based, subscriber management software for small and medium sized magazine & newspaper publishers. Quickly and easily add, renew and update your subscribers. Take orders online. Sell back issues and promotional items. Give your subscribers access to your digital conten...
Rebill
rebill.com
Rebill es una solución para cobros recurrentes y automatización financiera en América Latina. Los comerciantes pueden empezar a vender suscripciones y membresías en minutos mediante una página de pago “plug-and-play” pre-fabricada y gestionar sus procesos financieros desde un único lugar.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest is a No-Code Billing & Subscriptions Platform for SaaS Businesses and SMBs. PayRequest integrates with payment gateways like Stripe, Mollie, PayPal and more, to offer payment solutions like payment links, payment pages, subscriptions, donation pages and more. Send your payment requests vi...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro is an all-in-one Subscription & Membership Management Platform. A comprehensive and self-serve platform with no code required but has all of the development tools to provide ultimate flexibility. Top Pelcro Features: - Easily create subscriptions and e-commerce products in one place - Easily ...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay’s subscription management and credit card processing platform manages all parts of the revenue lifecycle for subscription and recurring revenue businesses.
Crystallize
crystallize.com
Superfast headless commerce for product-obsessed brands and agencies. Craft unique and memorable product experiences and sell your products on any channel, at any scale, in any way you dream it.
circuly
circuly.io
circuly is a circular-economy B2B SaaS for websites that makes renting out physical products as easy and profitable as selling them. circuly offers everything companies need to successfully launch and scale their subscription / product-as-a-service model.
Buzops
buzops.com
Buzops is more than a gym management system. We are a unified team with the mission to empower gym owners and to be a dedicated partner in amplifying the efficiency and growth of your fitness business. In 2009, Michael founded a personal training company, quickly scaling it to $3 million in revenue ...
Aria Systems
ariasystems.com
In today’s on-demand world, the needs of the market can turn on a dime. Aria Systems gives enterprise companies speed and agility to change with it. Aria’s cloud-based monetization platform removes billing bottlenecks to allow companies to quickly launch and evolve their offerings. Only Aria provide...
Upodi
upodi.com
Upodi, SaaS ve abonelik işletmeleri için fiyatlandırma, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştiren lider bir abonelik faturalandırma ve yönetim platformudur. Upodi, birinci sınıf yinelenen faturalandırma motoruyla çekirdek sistem altyapısı sağlayarak Avrupa ve dünyanın geri kalanı...
Rebillia Platform
rebillia.com
Her türlü işletmeye uygun, tamamen özelleştirilebilir, esnek ve ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde yinelenen siparişler ve abonelik faturalandırma motoru. Rebillia, müşteriler için benzersiz bir abonelik modeli ve sorunsuz bir kayıt süreci oluşturmak için gerekli araçları sağlar: - Tamamen yerleşik öd...