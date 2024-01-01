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İlk B2B Faturalandırma ve Gelir yönetimi platformu. Özel sözleşmeleri ve karmaşık fiyatlandırma modellerini yöneten, süreçlerini kolaylaştırmak ve büyümeye hazırlanmak isteyen B2B finans ekipleri için tasarlandı.

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