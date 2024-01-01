Reality Defender

Reality Defender

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: realitydefender.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Reality Defender çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Reality Defender'ın deepfake tespit platformu, kuruluşların sahte kullanıcıları ve içerikleri (sesli aramalar, videolar, resimler, belgeler) işaretlemesine olanak tanır. API'miz ve web uygulamamız gerçek zamanlı risk puanlaması, raporlama, uyarılar ve adli tıp incelemesi sağlar.

Web Sitesi: realitydefender.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Reality Defender ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Performline

Performline

performline.com

Vatis Tech

Vatis Tech

vatis.tech

Universal Data Tool

Universal Data Tool

universaldatatool.com

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

Polish

Polish

putpolish.com

EvolveAR

EvolveAR

evolvear.io

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Screenly

Screenly

screenly.io

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Recruit 360

Recruit 360

recruit360.co.za

Roundtable

Roundtable

roundtable.ai

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası