Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Reality Defender çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Reality Defender'ın deepfake tespit platformu, kuruluşların sahte kullanıcıları ve içerikleri (sesli aramalar, videolar, resimler, belgeler) işaretlemesine olanak tanır. API'miz ve web uygulamamız gerçek zamanlı risk puanlaması, raporlama, uyarılar ve adli tıp incelemesi sağlar.

Web Sitesi: realitydefender.com

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