2000 yılında kurulan Readyplanet, Güneydoğu Asya'nın önde gelen dijital pazarlama şirketlerinden biridir. Şu anda 15.000'den fazla web sitesine hizmet veren Tayland'ın en büyük web sitesi sağlayıcılarından biriyiz. Readyplanet şu anda Sistem Mühendisliği Ekibimize katılmak üzere deneyimli bir Kıdemli Sistem Yöneticisi (Linux) arıyor. Bu son derece dinamik ortamda Kıdemli Sistem Yöneticisi, komut dosyası oluşturma, yapılandırma, güvenlik ve sorun giderme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere idari görevleri uygulamalı olarak gerçekleştirecektir. Ortamımız öncelikle Linux (CentOS) üzerinde çalışıyor. Aday, ekibin bir parçası olarak çalışabilmeli, aynı zamanda kavramları veya sorunları alıp çözmek için bağımsız olarak çalışabilmelidir. Güçlü analitik ve problem çözme becerileri ve etkili iletişim kurabilmek iş pozisyonu için çok önemlidir.

Web Sitesi: readyplanet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Readyplanet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.