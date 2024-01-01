Ready Education

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Toplam Öğrenci Deneyimi Platformu. Dünyanın her yerindeki kurumları kendi kampüs topluluklarını oluşturmaları ve etkileşime geçmeleri için güçlendirmek, kalıcılığı artıran ve öğrenci başarısını artıran iletişimleri ve deneyimleri geliştirmek.

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