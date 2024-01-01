Ready Education

Ready Education

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Web Sitesi: readyeducation.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ready Education çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Toplam Öğrenci Deneyimi Platformu. Dünyanın her yerindeki kurumları kendi kampüs topluluklarını oluşturmaları ve etkileşime geçmeleri için güçlendirmek, kalıcılığı artıran ve öğrenci başarısını artıran iletişimleri ve deneyimleri geliştirmek.

Web Sitesi: readyeducation.com

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