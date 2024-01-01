Alternatifler - ReadMe
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
Document360
document360.io
Document360 Dakikalar İçinde Harika Çevrimiçi Bilgi Tabanı Oluşturmanıza Yardımcı Olur. Anında Erişim ile 14 Günlük Ücretsiz Denemenizi Başlatın! Kolay kurulum. 14 Günlük Ücretsiz Deneme. İstediğiniz zaman iptal edin. Kredi kartı yok.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Archbee
archbee.com
Harika belgeler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Kullanıcılarınızın bugün ürününüze başlamasına yardımcı olun. Ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını mühendislikle uğraşmadan hızla oluşturun.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Apiable
apiable.io
API ekiplerinin API ürünlerini oluşturması, güvence altına alması, pazarlaması ve bunlardan para kazanması için özel olarak tasarlanmış bir API Portalı ile API katılımını ve tüketimini basitleştirin.
DeveloperHub
developerhub.io
Müşteriye yönelik kişiselleştirilmiş dokümanları modern bir şekilde işbirliği içinde yazmaya, yayınlamaya, incelemeye, analiz etmeye ve bunlar hakkında geri bildirim toplamaya yönelik dokümantasyon platformu. 2018'de kurulan DeveloperHub, ekipteki herkesin belgeler üzerinde işbirliği yapmasına, anın...
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh, tüm API'leriniz için çarpıcı belgelerden çok daha fazlasıdır. İster herkese açık, ister özel, ister iş ortağı olsun, ister OpenAPI veya AsyncAPI olsun (ve yakında daha fazlası), ister geliştirici ister ürün yöneticisi olarak bunları oluşturuyor veya tüketiyor olun, tüm API belgelerinizi mer...
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs, dokümantasyon veya yardım dokümanları yazmak ve barındırmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Sunucuları, depoları veya web sitelerini yapılandırmanız gerekmez (eğer istemiyorsanız).
PaceAI
paceai.co
İş analistleri, Ürün yöneticileri, Proje yöneticileri ve Veri Analistleri gibi teknik olmayan profesyonellerin teknik belgeleri ve fikirleri günler yerine saniyeler içinde oluşturup sunmasına yönelik yapay zeka üretkenlik aracı.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir belgeleme platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştireb...