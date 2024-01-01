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Quebec spor televizyon kanalı Reseau des Sports'un (RDS) resmi sitesi, günün 24 saati spor etkinliklerini ve spor dünyasından haberleri yayınlamaktadır. Bloglarına dokunun ve en son haberler, görüşler, sonuçlar, videolar, podcast'ler, canlı yayınlar ve sporla ilgili daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Web Sitesi: rds.ca

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