Rayst Gradients, çeşitli güzel degradeler oluşturan yapay zeka tabanlı bir araçtır. Koleksiyonda izin almaya gerek kalmadan hem ticari hem de ticari olmayan amaçlarla kullanılabilecek degradeler yer alıyor. Ancak atıfların takdir edilmesi gerektiği belirtiliyor. Araç, indirilebilir degradeler sağlar ve kullanıcıların bunları yaratıcı ihtiyaçlarına göre kullanmalarına olanak tanır. Yapay zekadan türetilen bu koleksiyon, kullanıcılara projelerinin estetik çekiciliğini artırmak için benzersiz bir dizi degrade seçeneği sunabilir. Gradyanlardan grafik tasarım, web tasarımı ve dijital sanat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli uygulamalarda yararlanılabilir. Bu aracın mevcut olduğu platform aynı zamanda kullanıcılara kuruluşun teklifleri hakkında etkileşimde bulunabilecekleri veya bilgi alabilecekleri birden fazla sosyal platform da sağlar. Kullanıcılar, daha fazla bilgi için Twitter veya Github hesapları aracılığıyla hizmetle iletişime geçebilir veya Discord sunucusuna katılabilirler.

Web Sitesi: gradients.ray.st

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rayst Gradients ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.