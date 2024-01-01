Raw Shorts, Yapay Zeka tarafından desteklenen gelişmiş bir video oluşturma yazılımıdır. Bu çevrimiçi araç, kullanıcıların metni animasyonlara ve son derece stilize edilmiş videolara dönüştürmesine olanak tanır. Raw Shorts'un hizmetleri; e-tabloları, blogları ve makaleleri video içeriğine dönüştürmeyi içerir ve yetenekleri, açıklayıcı videolar ve animasyonlar oluşturmaktan web ve sosyal medya için tanıtım videolarının yanı sıra beyaz tahta animasyonları ve animasyonlu sosyal gönderilere kadar uzanır. Raw Shorts'a entegre edilen yapay zeka, video oluşturma sürecini kolaylaştırıyor. Bu, öncelikle bir storyboard oluşturmaya yönelik temel kavramları belirlemek için yüklenen betiği tarayıp analiz ederek gerçekleştirilir. Bunu takiben yapay zeka, ilgili medya varlıklarını kaynaklar ve bunları senaryoya uyacak şekilde bir zaman çizelgesinde hizalar ve ardından sesli anlatım üretir. Raw Shorts ayrıca kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan video taslaklarını manuel olarak özelleştirmelerine olanak tanıyan, kullanıcı dostu, sürükleyip bırakan bir video oluşturucu da sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların video içeriklerini zenginleştirmek için erişebilecekleri telifsiz bir medya kitaplığına da ev sahipliği yapıyor. Son olarak bu platform, hızlı müşteri desteğinin yanı sıra kullanıcılara video pazarlama ve tanıtım blogları gibi çeşitli öğrenme kaynakları sunar.

Web Sitesi: rawshorts.com

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