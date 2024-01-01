Raven

Raven

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: raven.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Raven çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İşlemsel mesajlaşmanızı kolaylaştırın. Raven, ürününüzün işlem mesajlarını E-posta, SMS, Push, WhatsApp ve daha fazlası gibi birden fazla kanalda düzenlemek ve izlemek için merkezi bir platformdur.

Web Sitesi: raven.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raven ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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