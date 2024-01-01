Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İşlemsel mesajlaşmanızı kolaylaştırın. Raven, ürününüzün işlem mesajlarını E-posta, SMS, Push, WhatsApp ve daha fazlası gibi birden fazla kanalda düzenlemek ve izlemek için merkezi bir platformdur.

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