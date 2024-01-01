Raptor Maps

Raptor Maps

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Web Sitesi: raptormaps.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Raptor Maps çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daha ölçeklenebilir ve dayanıklı bir güneş enerjisi endüstrisinin dijital temeli. Kesinti süresini en aza indirmek, sistem performansını artırmak ve gelir kaybını önlemek için GIS destekli analizler ve araçlar. İyi veri tek başına yeterli değildir. İnşaattan kullanım ömrünün sonuna kadar, güneş enerjisi portföyünüzü yönetmek, işletmek ve ölçeklendirmek için uzun vadeli ortağınızız. Düşük performanstan kaynaklanan gelir kayıplarını telafi edin. Tüm PV portföyünüzü optimize etmek için verilere dayalı kararlar alın. Veri yakalamayı otomatikleştirmek ve marjları artırmak için gelişmiş robot teknolojilerini kullanın.

Web Sitesi: raptormaps.com

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