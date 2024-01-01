Connexun, Milano, İtalya merkezli yenilikçi bir teknoloji girişimidir. Kültürel entegrasyonu kolaylaştırmak, bilgi engellerini azaltmak ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek için kuruldu. Bugün Connexun, geliştiricilere, yeni kurulan şirketlere, işletmelere ve nihayetinde tüketicilere yönelik içerik ve metin analizi API'lerini ve özel kullanım teknolojilerini destekleyen, uzun süreli deneyim ve bilgi birikimine sahip bir yapay zeka haber motorudur. Müşterilerinin, binlerce güvenilir çevrimiçi haber kaynağından alınan çok dilli manşetleri, makaleleri ve dinamik özetleri gerçek zamanlı olarak elde etmelerini sağlar. Müşterilerine tescilli metin tarama ve sınıflandırma teknolojileri ile hizmet vermektedir. Connexun ayrıca dijital kozmopolitlere gerçek zamanlı haber ve bilgi sunmak için mobil uygulamasını güçlendirmek için kullanılan yapay zeka motoru B.I.R.B.AL.'ı da geliştirdi. Toplu içerikten oluşan büyük veri kümelerini analiz etmek için Makine Öğrenimi ve Doğal Dil İşlemenin gücünden yararlanan akıllı araçları geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda piyasaya sürülen "Haber API'mize" göz atın. Dünya çapındaki güvenilir kaynaklardan mevcut ve geçmiş içerik ve bilgileri döndürür. Tarayıcımız, kullanıcılarımızın ortaya çıkan haberleri ve en alakalı bilgileri ilk öğrenen kişiler olmalarını sağlar. Çözümümüzle gerçek zamanlı bir görünüm sağlayın veya en alakalı geçmiş hikayeler ve olaylar hakkında tarihsel yapılandırılmış veriler toplayın. API'mızı ücretsiz olarak test edin ve daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Web Sitesi: rapidapi.com

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