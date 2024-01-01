Rapid API

Rapid API

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: rapidapi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Rapid API çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Connexun, Milano, İtalya merkezli yenilikçi bir teknoloji girişimidir. Kültürel entegrasyonu kolaylaştırmak, bilgi engellerini azaltmak ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek için kuruldu. Bugün Connexun, geliştiricilere, yeni kurulan şirketlere, işletmelere ve nihayetinde tüketicilere yönelik içerik ve metin analizi API'lerini ve özel kullanım teknolojilerini destekleyen, uzun süreli deneyim ve bilgi birikimine sahip bir yapay zeka haber motorudur. Müşterilerinin, binlerce güvenilir çevrimiçi haber kaynağından alınan çok dilli manşetleri, makaleleri ve dinamik özetleri gerçek zamanlı olarak elde etmelerini sağlar. Müşterilerine tescilli metin tarama ve sınıflandırma teknolojileri ile hizmet vermektedir. Connexun ayrıca dijital kozmopolitlere gerçek zamanlı haber ve bilgi sunmak için mobil uygulamasını güçlendirmek için kullanılan yapay zeka motoru B.I.R.B.AL.'ı da geliştirdi. Toplu içerikten oluşan büyük veri kümelerini analiz etmek için Makine Öğrenimi ve Doğal Dil İşlemenin gücünden yararlanan akıllı araçları geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda piyasaya sürülen "Haber API'mize" göz atın. Dünya çapındaki güvenilir kaynaklardan mevcut ve geçmiş içerik ve bilgileri döndürür. Tarayıcımız, kullanıcılarımızın ortaya çıkan haberleri ve en alakalı bilgileri ilk öğrenen kişiler olmalarını sağlar. Çözümümüzle gerçek zamanlı bir görünüm sağlayın veya en alakalı geçmiş hikayeler ve olaylar hakkında tarihsel yapılandırılmış veriler toplayın. API'mızı ücretsiz olarak test edin ve daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Web Sitesi: rapidapi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rapid API ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TallyFox

TallyFox

tallyfox.com

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

Vatis Tech

Vatis Tech

vatis.tech

Intellexer API

Intellexer API

esapi.intellexer.com

Twinword API

Twinword API

twinword.com

The New Daily

The New Daily

thenewdaily.com.au

Free Currency API

Free Currency API

freecurrencyapi.com

Datafiniti

Datafiniti

datafiniti.co

Thinknum

Thinknum

thinknum.com

FinancialJuice

FinancialJuice

financialjuice.com

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

LVT

LVT

lvt.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası