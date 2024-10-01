Alternatifler - Rake
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya yoluyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve ka...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları departmanlarına veya ekiplerine göre temsilcilerinize atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yö...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, ca...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşlar için güvenli işbirliği İletişimleri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar için oluşturulmuş olup, veri sahipliği, özelleştirmeler veya entegrasyonlardan ödün vermeden iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler, topluluklar ve hatta p...
tawk.to
tawk.to
tawk.to, web sitenizdeki veya ücretsiz özelleştirilebilir bir sayfadaki ziyaretçileri izlemenize ve onlarla sohbet etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir canlı sohbet uygulamasıdır. Sınırsız temsilciniz olabilir ve onları sınırsız sitelere ekleyebilir, böylece ziyaretçilerinizle herhangi bir sınırlam...
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetler yoluyla artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabil...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunması için özel olarak tasarlanmış, türünün tek örneği bir müşteri hizmetleri platformudur. En ileri otomasyon ve yapay zeka yeteneklerini kullanan Gorgias, çok kanallı destek, sohbet, Makrolar, Kurallar, deste...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ö...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanıl...
Chative
chative.io
Chative.IO, yapay zeka tarafından desteklenen çok kanallı bir mesajlaşma platformudur. Yapay zeka ve otomasyonun yardımıyla işletmelerin doğrudan sosyal kanallar üzerinden satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Neden Chative.IO kullanmalısınız? - Chative, her işletmeye uyum sağlayan, tıklamalar içinde ç...
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canl...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladık, ardından sorunları çözmek ve eki...
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı de...
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missiv...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...