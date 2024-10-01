Alternatifler - Rake

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...

Podium

Podium

podium.com

Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya yoluyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve ka...

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları departmanlarına veya ekiplerine göre temsilcilerinize atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yö...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, ca...

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...

Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat - Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşlar için güvenli işbirliği İletişimleri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar için oluşturulmuş olup, veri sahipliği, özelleştirmeler veya entegrasyonlardan ödün vermeden iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler, topluluklar ve hatta p...

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to, web sitenizdeki veya ücretsiz özelleştirilebilir bir sayfadaki ziyaretçileri izlemenize ve onlarla sohbet etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir canlı sohbet uygulamasıdır. Sınırsız temsilciniz olabilir ve onları sınırsız sitelere ekleyebilir, böylece ziyaretçilerinizle herhangi bir sınırlam...

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetler yoluyla artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabil...

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunması için özel olarak tasarlanmış, türünün tek örneği bir müşteri hizmetleri platformudur. En ileri otomasyon ve yapay zeka yeteneklerini kullanan Gorgias, çok kanallı destek, sohbet, Makrolar, Kurallar, deste...

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ö...

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...

Five9

Five9

five9.com

Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanıl...

Chative

Chative

chative.io

Chative.IO, yapay zeka tarafından desteklenen çok kanallı bir mesajlaşma platformudur. Yapay zeka ve otomasyonun yardımıyla işletmelerin doğrudan sosyal kanallar üzerinden satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Neden Chative.IO kullanmalısınız? - Chative, her işletmeye uyum sağlayan, tıklamalar içinde ç...

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canl...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...

Front

Front

front.com

Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladık, ardından sorunları çözmek ve eki...

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı de...

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missiv...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...

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