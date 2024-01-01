Railsr

Railsr

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Web Sitesi: railsr.com

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Tüketiciler tamamen sürükleyici ve sorunsuz deneyimler istiyor ve markalardan en iyi, en kişiselleştirilmiş ve farklı katılım kampanyalarını sunmasını bekliyor. Railsr, markaların müşteri katılımını ve sadakatini artırmak için ilgili finans deneyimleri oluşturmasını sağlama konusunda tutkulu. Gömülü finans ekonomisinin, şirketler ve tüketiciler arasında ilişkiler kurmanın temelde farklı bir yolu olduğuna inanıyor. Railsr, finansal hizmetler sektöründe benzersiz bir kategori yarattı: yerleşik finans deneyimleri. Bunu, müşterilerinin finansal tüketiciye daha fazla kapsayıcılık ve özgürlük sunmalarına yardımcı olmalarını sağlamak için geliştirdi. Railsr, finansal hizmetlerin nasıl güçlendirilip özgürleştirilebileceğine dair yeni bir bakış açısının öncüsüdür. Düşük maliyetli, anahtar teslimi bir platform aracılığıyla markalara yerleşik finansmanın gücünden yararlanmaları için yeni bir yaklaşım sunuyor. Dikey olarak entegre bir finansal ekosistem olarak tasarlanan, merkez bankasından veya ödeme planından (örn. Visa) başlayıp tamamen yerleşik bir dijital deneyimle biten, bir markanın dijital yolculuğuna yerleşik finansman sağlar. Railsr.com'u ziyaret edin ve size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin veya formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçin: www.railsr.com/start-your-experience
Kategoriler:
Finance
Gömülü Ödeme Yazılımı

Web Sitesi: railsr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Railsr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Stripe

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Checkout.com

Checkout.com

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Kurtosys EU

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Wyng

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