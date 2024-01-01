RAIDLOG.com, işletmelerin projeleri ve portföyleriyle ilgili riskleri, eylemleri, sorunları ve kararları izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi çözümüdür. Planlamaya odaklanan diğer PM araçlarından farklı olarak RAIDLOG.com, proje başarısızlığının temel nedenlerini ele alarak dünya çapındaki 16 milyon proje liderine projeleri başarılı bir şekilde yürütmede yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

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