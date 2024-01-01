RAIDLOG

RAIDLOG

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Web Sitesi: raidlog.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde RAIDLOG çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RAIDLOG.com, işletmelerin projeleri ve portföyleriyle ilgili riskleri, eylemleri, sorunları ve kararları izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi çözümüdür. Planlamaya odaklanan diğer PM araçlarından farklı olarak RAIDLOG.com, proje başarısızlığının temel nedenlerini ele alarak dünya çapındaki 16 milyon proje liderine projeleri başarılı bir şekilde yürütmede yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: raidlog.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RAIDLOG ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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