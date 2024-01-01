Rafu Shimpo

Rafu Shimpo

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Web Sitesi: rafu.com

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Küçük Tokyo topluluğunun kuşbakışı görünümünü sunan özenle seçilmiş, doğru ve alakalı hikayeler. Japon kültürü, anime, topluluk ve politika hakkında bilgi edinin. Rafu Shimpo, orijinal yayınından bu yana ülkenin önde gelen Japon Amerikan gazetesidir ve Los Angeles Şehir Merkezindeki Japon Amerikan topluluğuna gururla hizmet vermektedir.

Web Sitesi: rafu.com

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