Radiolab, dünyanın en sevilen podcast'lerinden ve halka açık radyo programlarından biridir. Program, derinlemesine gazeteciliği ve yenilikçi ses tasarımıyla tanınıyor. 2002 yılında Jad Abumrad tarafından oluşturulan Radiolab, yenilikçi kompozisyon ve ses tasarımı kullanarak bilim, felsefe ve ahlakın araştırılması olarak başladı. Bugün Radiolab, uzun süreli gazetecilik ve hikaye anlatımı için bir platform haline gelecek şekilde genişledi ve gelişti. Program, dinleyicilerin dünyanın işleyişine dair önyargılarını sorguluyor. Radiolab kışkırtır, harekete geçirir, keyif verir ve izleyicilerinin çevrelerindeki dünyayı yeniden görmelerini ister. Radiolab'ın sunuculuğunu Lulu Miller ve Latif Nasser üstleniyor. Uzun süredir ortak sunucu olan Robert Krulwich, Şubat 2020'de emekli oldu ve Jad Abumrad, 2022'de emekli oldu. Radiolab'ı podcast dinlediğiniz her yerde bulabilirsiniz.

Web Sitesi: radiolab.org

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