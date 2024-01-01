Rabbet

Rabbet

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Rabbet, karmaşık inşaat finansmanı sektörüne verimlilik, doğruluk ve şeffaflık getiriyor. Platform, emlak kredisi verenler ve geliştiriciler için daha az idari yük, doğrulanabilir uyumluluk ve daha hızlı karar alma amacıyla belgeleri ayrıştırmak ve bilgileri bağlamak için makine öğrenimini kullanıyor. Eskiden Basitçe Sözleşme Yapın.

Web Sitesi: rabbet.com

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