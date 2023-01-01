Alternatifler - Qwilr

Hive CPQ

hivecpq.com

HiveCPQ, satışlarınızı kolaylaştıran bir B2B e-Ticaret platformudur. Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve tamamen otomatikleştirilmiş ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir sipariş alımının keyfini çıkarmak için Yapılandırın, Fiyatlandırın, Teklif Alın (CPQ).