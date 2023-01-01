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Alternatifler - Qwilr

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

Quoter

Quoter

quoter.com

BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Daha fazla anlaşma kazanmalarına yardımcı olmak için bağlantı sektörü konum bilgileri ve otomatik araçlar sağlıyoruz. Ağınızı satın alma ve satma konusunda dönüştürün.

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound, pazarlama malzemelerinin sunumundan siparişin yapılandırılması ve toplanmasına kadar tüm satış yolculuğunu dijitalleştiren, hızlandıran ve yöneten hepsi bir arada satış aracıdır. Apparound'un temel özellikleri şunlardır: İçerik paylaşımı: broşürler, kataloglar, ürün özellikleri, sunumlar,...

RevOps

RevOps

revops.io

RevOps, basit bir misyona sahip modern Deal Desk platformudur: işletmelerin, satış organizasyonlarının daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamasına, markalamayı birleştirmesine, sözleşme hatalarını azaltmasına ve merkezi bir anlaşma deposu sağlamasına yardımcı olan ölçeklenebilir bir Deal Desk oper...

vloxq

vloxq

vloxq.com

vloxq CPQ ile dakikalar içinde teklif oluşturun! Çözümümüz tamamen özelleştirilebilir ve dağıtımı kolaydır. Yüksek performanslı satış temsilcilerinizin satış yönetimiyle zaman kaybetmeyi bırakıp otomasyonla zamanlarının %90'ından tasarruf etmesinin zamanı geldi. Eski sistemleri, e-tabloları, belge ş...

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

HiveCPQ, satışlarınızı kolaylaştıran bir B2B e-Ticaret platformudur. Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve tamamen otomatikleştirilmiş ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir sipariş alımının keyfini çıkarmak için Yapılandırın, Fiyatlandırın, Teklif Alın (CPQ).

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

Ocak 2021'de kurulan ve merkezi Santa Clara, CA'da bulunan MonetizeNow, B2B SaaS için özel olarak oluşturulmuş tam döngülü bir gelir otomasyon platformudur. MonetizeNow'un birleşik Teklif Verme (CPQ), Faturalandırma ve Kullanım platformu, GTM mimarinizde nokta çözümlere ihtiyaç duymadan tüm fiyat mo...

Paperless Partsq

Paperless Partsq

paperlessparts.com

Paperless Parts, atölyelere, fason imalatçılara ve sonlandırma şirketlerine mevcut en gelişmiş, güvenli, bulut tabanlı tahmin ve fiyat teklifi sistemini sağlayarak işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine yardımcı olma misyonundadır. Kağıtsız Parçalar, CNC torna, CNC frezeleme, İsviçre vida işleme...

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, dünyanın üretime yönelik tek ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Satış sürecinizi hızlandırın, daha fazla anlaşma kazanın ve düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde rakiplerinizin önüne geçin.

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