Quriobot

Quriobot

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Web Sitesi: quriobot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Quriobot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Quriobot is a new way of asking your customers questions to gain crucial insights in their preferences while increasing engagement. We do not only provide you with cutting-edge conversational user interfaces, we analyze your existing data and jointly establish your requirements and overviews of insights which need to be delivered. We make sure you collect data which can immediately be used in daily operations. Your customers will appreciate our branded experience compared to all existing online forms out there.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: quriobot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quriobot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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