Alternatifler - Quoter
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
Nusii
nusii.com
Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
EZLynx
ezlynx.com
Karşılaştırmalı Değerlendirici, Acente Yönetim Sistemleri (AMS), Sigorta Web Sitesi Tasarımı
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
DigiFabster
digifabster.com
Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner, teklifler ve teklifler için CV Özgeçmişlerini ve Vaka Çalışmalarını yönetme şeklinizi otomatikleştiren bir SaaS aracıdır. CV Partner ile şirketinizin CV Özgeçmişlerini ve geçmiş projelerini/vakalarını ihaleler, teklifler veya RFP'ler için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca araç, CV'lerin ve Vaka...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
DocSales
docsales.com
Anlaşmaları kapatıyorsun. Onları otomatik pilota aldık. DocSales, tercih ettiğiniz CRM'niz aracılığıyla sıfır tıklamayla ve sıfır çabayla teklifler ve sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanır.
Pricer24
pricer24.com
Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
WBudget
wbudget.io
WBudget, fiyat teklifleri ve satış teklifleri oluşturmak, düzenlemek ve göndermek için hepsi bir arada bir web platformudur. Zapier ve Webhooks aracılığıyla diğer iş uygulamalarıyla çeşitli entegrasyonlara olanak tanıyan, her tür ve büyüklükteki şirkete güç veren esnek bir platformdur. Ortalama bir ...
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA'nın ücretsiz tahmin araçları, çok kısa sürede ayrıntılı bir proje kapsamı oluşturmanıza ve projenizin bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Proposable
proposable.com
Proposable, şirketinize tüm tekliflerinizi baş ağrısı olmadan oluşturma, takip etme ve imzalama yetkisi verir. Proposable, izlenebilir web tabanlı teklifler oluşturup göndermekten entegre e-İmzalarla anlaşmayı tamamlamaya kadar tüm teklif sürecini otomatikleştirir.
PriceAgent
priceagent.com
Yazılımımızla fiyatlandırmayı optimize edin. Kullanıcı soruları yanıtlıyor, anketler oluşturuyor ve veri topluyoruz. Algoritmamız kaliteyi sağlar ve içgörüleri grafikler halinde görüntüler. Demografik özellikleri ve tercihleri karşılaştırın. Özel bilgiler için 2.000 ila 4.000 ABD Doları arasında f...
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard'ın yapay zeka fiyatlandırma optimizasyon platformu, çok kanallı perakendecilerin fiyatlandırma ve promosyonlarını otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Quicklizard ile perakendeciler fiyatlarının her zaman iş hedefleriyle uyumlu olduğunu bilir. Her SKU için doğru fiy...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...
Rev.io
rev.io
Rev.io, iletişim şirketlerine, kablosuz ve IoT sağlayıcılarına ve ses ve ağ MSP'lerine gelişmiş hizmet olarak faturalandırma (BaaS) sağlar. Rev.io, müşterilerin, son müşterilerin aboneliklerini, kullanımını, vergilendirmesini, faturalandırmasını ve ödeme işlemlerini etkili bir şekilde yönetmeleri iç...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink, küçük ve kurumsal teklif ekiplerinin teklif sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olmak için altı temel iş uygulamasını tek bir yazılımda birleştiren dinamik, bulut tabanlı bir teklif yönetim aracıdır. Zbizlink her şey dahil hizmettir. Bir teklif yönetim aracından çok daha fazlası olan bu...
Scaido.io
scaido.io
Pipedrive veya HubSpot gibi CRM sisteminizle birlikte tekliflerin, tahminlerin ve ticari tekliflerin hazırlanmasını hızlandıran ve basitleştiren, ticari satış süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik bir hizmet
Propoze
propoze.app
Propoze, kullanıcıların hızlı bir şekilde satış teklifleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir teklif yönetimi yazılımıdır. Sadeliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle rakipleri arasında öne çıkıyor. Sürükle ve bırak özellikli teklif oluşturucusu, kullanıcıların yalnızca b...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (eski adıyla Diligend), kurumsal yatırımcıların, yatırım danışmanlarının ve yatırım yöneticilerinin, yatırım yaşam döngüsünün her aşamasında veri toplama, analiz, değişim, raporlama ve uyumluluk konusundaki katı talepleri karşılamalarına yardımcı olan ödüllü bir yazılım sağlayıcısıdır. Dasse...
Proposeful
proposeful.com
Proposose, teklifleri ve sözleşmeleri göndermek, müşterilerin bunları ne zaman açtığını takip etmek ve elektronik imzayla satışları daha hızlı kapatmak için mükemmel bir çözümdür.
Pitch Power
pitchpower.ai
Pitch Power'ın ince ayarlı yapay zeka yazılımını kullanarak bağımsız kuruluşunuz, ajansınız veya kuruluşunuz için iş hizmetleri teklifleri oluşturun ve potansiyel müşterileri keşfedin. Zamandan tasarruf. Sesi arttır. Daha fazlasını dönüştürün. Zamanınızı geri kazanın.
Estii
estii.com
Çözüm sağlayıcılar için tahmin yazılımı. Estii, hizmet işletmelerinin tahmin yapmasına, fiyatlandırmasına ve daha karlı işler kazanmasına yardımcı olur. Satış, çözüm ve teslimat ekipleri, tahminler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, kapsamı ve programı yineleyebilir ve yüksek kalite...
Bidhive
bidhive.com
Şirketinizin teklif yönetimi etkinliğini tek bir yerden planlayın, yönetin ve takip edin. Bidhive, zamana duyarlı teklif sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için kuruluşların satışlarını, ön sözleşmelerini ve teklif ekiplerini birleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak geliştiri...
Apropo
apropo.io
Apropo, özellikle yazılım geliştirme şirketlerine ve uzmanlara yönelik bir teklif otomasyon aracıdır. Gerçek zamanlı tahmin ve gerçeklik raporlaması sayesinde proje tahminlerinizi daha doğru hale getirin, daha fazla anlaşma kazanın ve bütçeyi bir daha asla kaçırmayın.
uman.ai
uman.ai
Şirketler, uman'ın yapay zeka asistanını kullanarak teklif oluşturma, müşteri desteği ve çalışanların katılımı gibi temel iş işlevlerini kolaylaştırabilir. Veri silolarını ortadan kaldırır ve şirket içinde bilgilerin erişilebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır. Sonuç; satışlar, satış ...
Tango
tangoagreements.com
Yaratıcı ajanslar için müşteri etkileşimi yazılımı. Teklif onayını kolaylaştırın, faturalandırmayı ve ödemeyi otomatikleştirin ve eklenti hizmetlerinin satın alınmasını basitleştirin.
DeepStream
deep.stream
DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak bulma platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerind...
Storydoc
storydoc.com
Etkileşimi artıran çarpıcı, etkileşimli desteleri kolayca oluşturun. Statik PDF'lerden hikayenize hayat veren etkili yardımcı materyallere geçin.