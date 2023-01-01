Alternatifler - Quoter

Bidhive

bidhive.com

Şirketinizin teklif yönetimi etkinliğini tek bir yerden planlayın, yönetin ve takip edin. Bidhive, zamana duyarlı teklif sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için kuruluşların satışlarını, ön sözleşmelerini ve teklif ekiplerini birleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak geliştiri...