Alternatifler - QuoteMachine

Delightree

delightree.com

Delightree, marka vaatlerinden ödün vermeden ölçeklendirmek isteyen, konum açma ve yönetme yolculuklarını zahmetsiz hale getiren, yeni gelişen franchise işletmeleri için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bir franchising teknoloji platformudur. Delightree'nin kullanımı kolay teknolojisi, franc...