LATAM'da iş için işletim sistemi oluşturma. QUIK, LATAM'da iş amaçlı işletim sistemi geliştiriyor. Bir tarafta, QUIK Süper Uygulaması ile kullanıcılara yiyecek, yiyecek ve mal sipariş edip bunları 30 dakika içinde teslim edebilecekleri, istedikleri para birimini kullanarak ödeme yapabilecekleri ve lojistiğin QUIK ekibi tarafından entegre bir şekilde gerçekleştirileceği destekleniyor. Diğer taraftan, QUIK Pro ile işleri güçlendirmek, onlara işlerini ve çevrimiçi varlıklarını yönetmek için eksiksiz bir yazılım seti sunmak, kendi web siteleri, envanter yönetimi, lojistik çözümleri ile hepsi QUIK Süper Uygulaması ile mükemmel bir senkronizasyon içinde olmak, satışları ve müşteriyi artırmak memnuniyet.

Web Sitesi: quikpago.com

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