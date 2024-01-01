QUIK

QUIK

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Web Sitesi: quikpago.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde QUIK çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LATAM'da iş için işletim sistemi oluşturma. QUIK, LATAM'da iş amaçlı işletim sistemi geliştiriyor. Bir tarafta, QUIK Süper Uygulaması ile kullanıcılara yiyecek, yiyecek ve mal sipariş edip bunları 30 dakika içinde teslim edebilecekleri, istedikleri para birimini kullanarak ödeme yapabilecekleri ve lojistiğin QUIK ekibi tarafından entegre bir şekilde gerçekleştirileceği destekleniyor. Diğer taraftan, QUIK Pro ile işleri güçlendirmek, onlara işlerini ve çevrimiçi varlıklarını yönetmek için eksiksiz bir yazılım seti sunmak, kendi web siteleri, envanter yönetimi, lojistik çözümleri ile hepsi QUIK Süper Uygulaması ile mükemmel bir senkronizasyon içinde olmak, satışları ve müşteriyi artırmak memnuniyet.

Web Sitesi: quikpago.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QUIK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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