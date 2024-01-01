QuickCEP

QuickCEP

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: quickcep.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde QuickCEP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

QuickCEP, işletmelerin müşteri etkileşimini ve desteğini geliştirmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir konuşma platformudur. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri destek sorgularının %98'e kadarını işleyebilen yapay zeka destekli sohbet robotları, dönüşüm oranlarını %30'un üzerinde artırır. * Müşteri amacına göre ilgili ürünleri önermek için ürün öneri yetenekleri. * Doğru ürün bilgileri sağlamak için iş belgelerinin ve ürün kılavuzlarının otomatik olarak öğrenilmesi. * Sipariş durumu takibi ve iade/değişim desteği. * Yanıtların taslağını çıkarabilen, e-posta alışkanlıklarını öğrenebilen ve zaman içinde daha verimli hale gelebilen AI Email Copilot. QuickCEP, Shopify gibi platformlarla entegrasyonlar sunar ve sohbet robotları, ChatGPT gibi teknolojilerle desteklenir. Şirket, ücretsiz deneme ve ücretli planlar sunarak kendisini yardım masası, müşteri verileri ve pazarlama otomasyon araçları da dahil olmak üzere yapay zeka sohbet robotlarının ötesinde kapsamlı bir iş çözümü olarak konumlandırıyor.
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: quickcep.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QuickCEP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Yugasa Bot

Yugasa Bot

helloyubo.com

Amto AI

Amto AI

amto.ai

Verloop.io

Verloop.io

verloop.io

Chatgen.ai

Chatgen.ai

chatgen.ai

Yuma

Yuma

yuma.ai

Atom

Atom

atomchat.io

Robofy

Robofy

robofy.ai

Blaze SQL

Blaze SQL

blazesql.com

Web2Chat

Web2Chat

web2chat.ai

Teletyped

Teletyped

teletyped.com

WizyChat

WizyChat

wizy.chat

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası