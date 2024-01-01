QuickCEP, işletmelerin müşteri etkileşimini ve desteğini geliştirmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir konuşma platformudur. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri destek sorgularının %98'e kadarını işleyebilen yapay zeka destekli sohbet robotları, dönüşüm oranlarını %30'un üzerinde artırır. * Müşteri amacına göre ilgili ürünleri önermek için ürün öneri yetenekleri. * Doğru ürün bilgileri sağlamak için iş belgelerinin ve ürün kılavuzlarının otomatik olarak öğrenilmesi. * Sipariş durumu takibi ve iade/değişim desteği. * Yanıtların taslağını çıkarabilen, e-posta alışkanlıklarını öğrenebilen ve zaman içinde daha verimli hale gelebilen AI Email Copilot. QuickCEP, Shopify gibi platformlarla entegrasyonlar sunar ve sohbet robotları, ChatGPT gibi teknolojilerle desteklenir. Şirket, ücretsiz deneme ve ücretli planlar sunarak kendisini yardım masası, müşteri verileri ve pazarlama otomasyon araçları da dahil olmak üzere yapay zeka sohbet robotlarının ötesinde kapsamlı bir iş çözümü olarak konumlandırıyor.

Web Sitesi: quickcep.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QuickCEP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.