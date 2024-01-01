Alternatifler - QuickBooks Self-Employed
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (eski adıyla TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
MYOB Australia
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
Dolibarr
dolibarr.org
Profesyonel veya temel bir faaliyeti (kobi, serbest çalışanlar veya büyük şirketler) yönetmek için web tabanlı ERP ve CRM Açık Kaynak yazılımı: teklif veya ticari teklifler, faturalar, ürünler, kişiler, gündem, siparişler, satın almalar, stoklar, e-postalar, CMS, POS
MRPeasy
mrpeasy.com
Basit ama güçlü bulut tabanlı Üretim ERP/MRP yazılımı. Üretimin, stokun, müşterilerin, satın almaların, finansın ve ekibin kusursuz yönetimi.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, siparişlerinizi, envanterinizi, finansal bilgilerinizi, POS'unuzu ve CRM'nizi tek bir yerde toplayan çok kanallı perakende yönetim sistemidir.
Exact
exact.com
İşletmelerin fiyat teklifi oluşturmasına, çalışanlara görev atamasına, fatura oluşturmasına ve gelir tahmini yapmasına yardımcı olan proje planlama çözümü.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için ME...
Striven
striven.com
Striven, kuruluşunuzun başarı için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılım paketidir.
OpenPro
openpro.com
OpenPro, lisanslı açık kaynaklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında liderdir. OpenPro'nun ERP yazılım çözümleri, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar esnek, ölçeklenebilir ve tam özellikli bir yönetim sistemi sunar. Sistemin modüler tasarımı müşterilere en üst düzeyde esneklik sağla...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum, daha iyi kararları daha hızlı alabilmeniz için mağazanızı canlı verilerle bağlayan bulut üretim yazılımıdır.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehre...
Marg ERP
margcompusoft.com
1 Milyondan fazla memnun kullanıcısı, 800'den fazla satış ve destek merkezi ile Marg ERP, GST'ye uyum sürecini kolaylaştırmada gerçek bir lider olmuştur. MARG ERP Ltd., tüm işletmelerin GST uyumlu hale gelmesi için mükemmel özelleştirilmiş envanter ve muhasebe çözümleri sağlama konusunda uzmanlığa ...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity, bir işletmenin yönetimi için gereken tüm uygulama alanlarını ve işlevleri benzersiz bir ortamda entegre eden eksiksiz ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Divalto infinity işinizin her seviyesinde yer alır. Maliyetleri azaltır (örneğin stok optimizasyonu, hazırlık, planlama) ve mar...
LOU
evosus.com
LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur...
KEBS
kebs.ai
KEBS, profesyonel hizmet sektörünün hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iş paketidir. Bu modern ERP, işletmelerin maliyet ve kaynak sızıntılarını azaltmalarına ve üretkenliklerini ve karlılıklarını 10 kat artırmalarına olanak tanıyacak. Boyutları ve ölçekleri ne olursa olsun kuruluşlar, g...
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold sizin ve süreçleriniz için tasarlandı. Operasyonlarınıza göre hazırlanmış esnek bir sistemle muhasebe, üretim, envanter, sipariş, e-ticaret ve nakliye dahil tüm süreçlerinizi kolaylaştırın. Herhangi bir temel muhasebe sisteminin, Excel'in veya başka bir paketin sağladığı esneklik ve özelle...
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies, Hindistan Üretim eko sisteminin bir parçasıdır. ERP'mizi İmalat Sanayinde karşılaşılan sorunları temel alarak tasarladık. Asya'daki MSME'ler için Bir Numaralı Bulut Tabanlı Üretim ERP Yazılımı olmak istiyoruz. Ürünümüz İşletme Sahiplerine ve Girişimcilere Satış ve Satın Alma...
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Tedarikteki kesintiler ve talepteki dalgalanmalarla karşı karşıya kalan çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve etkili müşteri hiz...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, Hintli bir yazılım şirketi Frappe Technologies Pvt. tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir entegre Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. Ltd. Python tabanlı bir sunucu tarafı çerçevesi olan Frappe kullanılarak MariaDB veritabanı sistemi üzerine kurulmuştur. ERPNext, ür...