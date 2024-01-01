Alternatifler - Questgen.ai
Garson.io
garson.io
Garson.io, ürün pazarlamacıları için özel olarak tasarlanmış, gizliliği ön planda tutan yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Hassas verilerin güvende kalmasını sağlarken mükemmel yazma becerilerine yardımcı olur. Garson.io ile profesyonel e-postaları ve blog yazılarını 10 kat daha hızlı yaza...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent, markaların Generative AI ile optimize edilmiş ürün listeleri oluşturmasına olanak tanıyan Techstars destekli bir şirkettir. Ecomtent'in self-servis aracını kullanarak müşteriler şunları yapabilir: * Güzel ürün yaşam tarzı görüntüleri oluşturun * Yüzlerce şablondan anında infografikler oluş...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI, otomatik pazarlama videosu oluşturucu, yapay zeka tabanlı bir SaaS çözümüdür. Yalnızca Ürün URL'si içeren pazarlama videolarını yalnızca 1 dakikada üretir. Sadece onlarca kısa formatlı pazarlama videosu değil, aynı anda her boyutta banner görselleri. VCAT.AI beta sürümünü geçen yıl başlatt...
storywise
storywi.se
Gereksinim yazımını hızlandırın ve kesin teklifler sağlayın, ekstra çalışmadan kurtulun ve geliştirmede daha fazla netlik sağlayın Zamandan tasarruf edin ve anlaşılır yazılım gereksinimleri yazın. Yazılım gereksinimlerinin oluşturulması zaman alıcıdır ve bu nedenle çoğu zaman doğru şekilde yapılmaz...
Arible AI
arible.co
Arible, bir AI botla sohbet ederek yüksek kaliteli fotoğraflarınızı ve portrelerinizi oluşturan bir AI avatar oluşturucusudur. Kameraya, fotoğrafçıya veya karmaşık düzenlemeye gerek yok! * Yüzünüze göre sınırsız yüksek çözünürlüklü portreler * 1000'den fazla avatar özelleştirme seçeneği * Discord b...