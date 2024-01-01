Alternatifler - QuData
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock, Amerikalı bir hazır fotoğraf, hazır film, hazır müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısıdır; merkezi New York'tadır. 2003 yılında programcı ve fotoğrafçı Jon Oringer tarafından kurulan Shutterstock, yaklaşık 200 milyon telifsiz stok fotoğraf, vektör grafiği ve ilüstrasyonun yanı sıra li...
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
InfraNodus
infranodus.com
Yapay Zeka ve Ağ Düşüncesini kullanarak Fikirler ve İçgörüler oluşturun. InfraNodus, bir söylemi incelemenize, okuma, yazma ve araştırma iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için metin analizini, ağ görselleştirmesini ve GPT-3 yapay zekayı birleştirir. Birden fazla içe aktarma kaynağından...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.
Fluidly
fluidly.com
Fluidly, nakit akışından finansmana kadar işletmelerin finansmanını planlama ve yönetme biçimini temelden yeniden düşünmektir. Yani ister nakit paranızı idare etmenin zahmetsiz bir yolunu arayan bir işletme olun, ister müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen bir muhasebeci olun, size yardımcı o...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların gerçek zamanlı olarak marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.
Braincube
braincube.com
Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığı...
Pecan
pecan.ai
Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.
InMoment
inmoment.com
InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc, OCR ve yapay zeka kullanımı sayesinde yapılandırılmamış metinleri yapılandırılmış verilere dönüştüren otomatik bir belge okuma ve işleme çözümüdür. Fatura ve diğer dokümanların veri giriş ekipleri tarafından yönetilmesinden kaynaklanan iş yükü azalacaktır. Bu araç, şirketinizde en çok kull...
Keatext
keatext.ai
Daha iyi insan deneyimleri yaratmak için geri bildirimleri analiz edin. Keatext, müşteri ve çalışanın sesini günlük faaliyetlerinize getirir. Platformumuz, müşteri deneyimi, pazarlama ve İK ekiplerinin, değerlendirmeler, açık uçlu anketler ve iletişim merkezi çağrıları gibi büyük miktardaki geri bil...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics, metin analitiğini genel alan uzmanları için kullanılabilir hale getiren, kod içermeyen, uçtan uca SaaS tabanlı bilgi otomasyonu ve metin analitiği platformudur. Kuruluşlar bunu müşteri geri bildirimlerini analiz ederek değer elde etmek, tüketici ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını anla...
Wonderflow
wonderflow.ai
Her gün milyonlarca müşteri beğendiği, sevdiği, nefret ettiği veya değiştirmeyi dilediği ürünler hakkında yorum bırakıyor. Gündelik, sıradan FMCG ürünlerinden, birden fazla fiyat noktası ve ürün yelpazesinde düzinelerce varyasyon bulunan üst düzey satın alımlara kadar, doğru iş zekası karmaşık, zama...
Text2data
text2data.com
Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack, finansal hizmetler için lider büyük veri analitiği sağlayıcısıdır. Finans profesyonelleri, büyük miktarlarda yapılandırılmamış içeriği analiz etmedeki hızı ve doğruluğu nedeniyle RavenPack'e güveniyor.
NetMiner
netminer.com
NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.
Labelf
labelf.ai
Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...
MeaningCloud
meaningcloud.com
METİN ANALİZİ. Anlam Bulutu, metin madenciliği ve müşterinin sesi için pazar lideri çözümler. Metin API'mızı keşfetmek için şimdi web sitemize kaydolun
Yabble
yabble.com
Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...
unitQ
unitq.com
UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...
Thematic
getthematic.com
Thematic, ürünleri ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için herhangi bir kanaldan gelen yapılandırılmamış geri bildirim verilerini içgörülere dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen ve iş bilginizin rehberliğinde, doğru sonuçları gerçekten hızlı bir şekilde almak artık çok kolay. Tematik iht...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight, markaların ve ajansların kelimelerden müşteri, hedef kitle ve rakip bilgileri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli metin analizi sunar. Platform, anket açık uçlarından, incelemelerden, müşteri hizmetleri transkriptlerinden ve çevrimiçi görüşmelerden eyleme dönüştür...
Playvox
playvox.com
Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaştırır. ...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa, GPT sunan ilk CX platformudur. Geçmişte şirketler, birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak için haftalar harcıyordu. Artık her çalışan müşterinin sesine göre soru sorabiliyor ve gerçek zamanlı yanıtlar alabiliyor. Lumoa, KPI'la...
Chattermill
chattermill.com
Chattermill Müşteri Deneyimi İstihbarat Platformu, işletmelerin müşteri gerçekliğinin kilidini açmasına ve müşterilerinin sesini anlamalarına yardımcı olur. Şirketler, Chattermill'i kullanarak müşterilerin ürün ve hizmetlerinden ne istediklerini, ihtiyaç duyduklarını ve beklediklerini ortaya çıkarma...
Vortexa
vortexa.com
Kargo akışlarının küresel resmini çizen son teknoloji enerji analitiği. Vortexa ile rekabet öncesi enerji piyasası fırsatlarını belirleyin.
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai, işletmeler için harici verilerin geleceğinde devrim yaratan lider bir tüketici istihbarat platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisini kullanan NWO.ai, mikro trendlerdeki büyük değişiklikleri gerçekleşmeden önce tahmin edebiliyor ve şirketlere günümüzün sürekli değişen ekosisteminde rekab...
Enveyo
enveyo.com
Enveyo'nun lojistik optimizasyon yazılımıyla nakliye operasyonlarınızı rekabet avantajına dönüştürün ve kârınızı en üst düzeye çıkarın.
Prevedere
prevedere.com
Prevedere bulut tabanlı iş zekası çözümleri, küresel ekonomik verilerin tahmin gücünden yararlanarak benzeri görülmemiş tahmin doğruluğu sağlar.
Predelo
predelo.com
Halihazırda kullandığınız araçlarla doğrudan entegre olarak otomatik pilotta işletmeniz için yapay zeka destekli tahminler ve optimize edilmiş kararlar alın.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...
Verteego
verteego.com
Verteego'nun yapay zekası, verilerinizi gerçek zamanlı olarak analiz eder ve tedarik zincirinizi optimize etmek, pazarlama kampanyanızı güçlendirmek için öneriler üretir.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA, küresel üreticilerin fazla envanteri azaltmasına, kritik eksiklikleri önlemesine ve operasyonel komuta oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Platform fabrika merkezlidir ve karmaşık tedarik zincirleri ile envanter operasyonları ile bunların raporlama, analiz ve en...
Gavagai
gavagai.io
Müşterilerinizin size ne söylediğini anlayın Gavagai, müşterilerinizin size söylediklerinden değerli müşteri bilgileri oluşturmak için çığır açan metin analizi teknolojisi sağlar. Hizmetimizi kullanarak müşteri geri bildirimlerini sürekli takip ederek müşterinizi daha iyi anlayacaksınız ve bu da an...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche, dağlar kadar müşteri geri bildirimini dakikalar içinde analiz eden, hızlı bir şekilde derin içgörüler sağlamanıza ve şirketinizin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir geri bildirim analitiği platformudur. Kapiche'nin platformu herhangi bir kurulum veya kod çerçevesi gerektirmez. He...
Beehive AI
beehive.ai
Yalnızca Beehive AI, ısmarlama üretken yapay zekayı niceliksel analizle birleştirir; böylece araştırma ve içgörü liderleri, iş paydaşları için güvenilir, eyleme dönüştürülebilir yanıtlar oluşturmak üzere metin özetlerinin ve silolanmış verilerin ötesine geçebilir. Uzmanlar tarafından doğrulanan, ken...
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. ...
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından benzer şekilde desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilid...
Kimola
kimola.com
Kimola, araştırma profesyonelleri için SaaS ürünleri sunan bir ResTech şirketidir. Kimola Analytics, belirli bir tüketici kitlesinin yaşam tarzının farklı yönlerini sunar. Bu kitleler kullanıcılar tarafından tanımlanıyor ve Kimola'nın yapay zeka motoru tarafından oluşturuluyor. Böylece reklamverenl...
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...
Caplena
caplena.com
Çok sayıda müşteri geri bildirimini sıkıcı bir şekilde elemek için sayısız saatler harcadığınız oldu mu? Caplena.com, incelemelerden veya açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan alınan büyük miktardaki serbest metni analiz etmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltmak için Artırılmış Zeka'yı kullan...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürle...
Discern
discern.io
B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. D...
Knowi
knowi.com
Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri ka...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
Forsta
forsta.com
Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendiriyor; izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bi...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO, müşteri yorumlarından ve konuşmalarından eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Yapay zeka destekli 360 Geri Bildirim Analizi platformumuz 40'tan fazla entegrasyon sağlar ve CX, pazarlama ve müşteri destek ekipleri için önemli olan duyguları, konuları ve ...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Ana...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...