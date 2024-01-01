Alternatifler - Quattr
Google Trends
trends.google.com
Google Trendler, çeşitli bölge ve dillerde Google Arama'da en çok aranan sorguların popülerliğini analiz eden, Google'ın sunduğu bir web sitesidir. Web sitesi, farklı sorguların zaman içindeki arama hacmini karşılaştırmak için grafikler kullanır. 5 Ağustos 2008'de Google, arama eğilimleri verilerin...
Google Search Console
google.com
Google Search Console, web yöneticilerinin dizine eklenme durumunu kontrol etmesine ve web sitelerinin görünürlüğünü optimize etmesine olanak tanıyan, Google tarafından sunulan bir web hizmetidir. 20 Mayıs 2015'e kadar hizmete Google Web Yöneticisi Araçları adı verildi. Ocak 2018'de Google, kullanı...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing Web Yöneticisi Araçları, Microsoft'un Bing arama motorunun bir parçası olan ve web yöneticilerinin web sitelerini Bing dizin tarayıcısına eklemelerine, sitelerinin Bing'deki performansını görmelerine ve çok daha fazlasına olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask, ekibinizin ilerlemesini yönetmek için en iyi çevrimiçi işbirliği aracıdır. Tüm iş operasyonlarını yönetebilecek kadar basit ama güçlü. Görevleri, projeleri, müşteri etkileşimlerini takip edin ve ekibin ilerlemesiyle bağlantıda kalın
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel Yapay Zeka Asistanınız GetGenie ile 20 Kat Daha Hızlı Yazın ve Sıralayın. WordPress, SaaS uygulaması veya sohbet robotu olsun — GetGenie Ai, tüm iş kollarında, tüm cephelerde yanınızdadır!
Keyword Tool
keywordtool.io
Anahtar Kelime Aracı, SEO ve PPC anahtar kelime araştırması için Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcının 1 numaralı (ÜCRETSİZ) alternatifidir ᐈ Saniyeler içinde 1.000'lerce ✅ uzun kuyruklu anahtar kelime oluşturun!
Frase
frase.io
Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
WriterZen
writerzen.net
SEO odaklı anahtar kelime kümelemesinden SERP isabetlerine kadar dijital yazma ihtiyaçlarınızı kolaylaştırmak için tek elden içerik çözümü.
DreamHost
dreamhost.com
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Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Keyword Revealer
keywordrevealer.com
Keyword Revealer ihtiyacınız olan tek SEO platformudur. Yüzbinlerce pazarlamacı, dijital pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmek için Anahtar Kelime Gösterici'yi kullandı.
Surfer
surferseo.com
Birkaç tıklamayla herhangi bir alan adı için içerik planları oluşturmak için Surfer'ı kullanın. Google'da üst sıralarda yer almak için yüksek kaliteli ve SEO dostu içerik yazın. Şimdi kayıt ol!
Keyword Search
keywordsearch.com
Reklam Hedef Kitlelerinizi Yapay Zeka ile Güçlendirin. KeywordSearch AI, Google ve YouTube Reklamlarının yatırım getirisini artırır. Yapay Zekayı kullanarak İşletmeler için En İyi Reklam Kitlelerini dakikalar içinde bulun ve bunları Tek Tıklamayla Reklam Hesabıyla Senkronize Edin.
RankIQ
rankiq.com
Google'ın 1. Sayfasında Sıralanan Blog Yazıları Yazın. Yapay zeka destekli SEO araç setimiz yalnızca blogcular için tasarlandı. Gönderinize ve başlığınıza ne koymanız gerektiğini size söyler, böylece yarı sürede mükemmel şekilde optimize edilmiş içerik yazabilirsiniz. Ayrıca her blog alanı için en d...
SpyFu
spyfu.com
Pazarlama geliri motorumuz SEO ve PPC karını artırır. SEO pazarlama paketi, PPC analizörü, Geçmiş veriler, Rekabet analizi, Backlink desteği, Sınırsız anahtar kelime ve alan adı projeleri, Özel raporlama.
GetKeywords
getkeywords.io
Niyet Analizi ile Yerel Anahtar Kelime Araştırması. Arama Motorları kullanıcı davranışına ve niyetine odaklanıyorsa, SEO Araçlarınız neden hala odaklanmıyor..!!
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
SEOmonitor
seomonitor.com
Daha önce hiç olmadığı gibi SEO kampanyaları oluşturun ve izleyin.
MarketMuse
marketmuse.com
MarketMuse, içerik stratejileri oluşturmanıza, içerik oluşturmayı hızlandırmanıza ve içerik kararlarını bilgilendirmenize yardımcı olmak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır.
SEOptimer
seoptimer.com
Web sitenizi analiz etmek ve derecelendirmek için en iyi SEO Denetim Aracını mı arıyorsunuz? SEOptimer web'in en iyi SEO Denetleyicisidir. Güzel SEO Raporlarıyla web sitenizi geliştirin, Arama Motorlarında daha iyi sıralara çıkın ve daha fazla müşteri kazanın. SEO'nuzu bugün denetleyin!
SEOmatic
seomatic.ai
Trafiğinizin, potansiyel müşterilerinizin ve satışlarınızın 10 katına kadar ölçekte SEO sayfaları oluşturun. Programatik SEO ve Yapay Zeka ile İçerik Oluşturmayı Otomatikleştirin.
AccuRanker
accuranker.com
Dünyanın En Hızlı Anahtar Kelime Sıralaması İzleyicisi - Ajanslar ve SEO profesyonelleri için oluşturulmuş özelleştirilmiş bir sıralama izleyicisi.
Moz
moz.com
Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds, sizi alanınızda otorite yapacak SEO için optimize edilmiş içerik geliştirmek için beyin fırtınası yapmanıza ve konuları araştırmanıza yardımcı olur.
Sitechecker
sitechecker.pro
Hızlı ve Eksiksiz Teknik Denetim için Web Sitesi SEO Denetleyicisi. Web sitenizi nasıl geliştireceğinize ve Google'da üst sıralara nasıl çıkacağınıza ilişkin kişiselleştirilmiş bir kontrol listesi içeren ayrıntılı bir SEO denetim raporu alın.