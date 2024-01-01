Alternatifler - Qoruz
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.
Traackr
traackr.com
Traackr, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yapmak, kampanyaları kolaylaştırmak ve programları ölçeklendirmek için kullandıkları veri odaklı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
Fohr
fohr.co
Fohr, doğru influencerları ve marka elçilerini en iyi markalara bağlayan en iyi influencer pazarlama şirketlerinden biridir. Bugün web sitemizi ziyaret edin.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için markanızı binlerce içerik oluşturucu ve TikTok etkileyicisiyle hızlı bir şekilde bağlayabileceğiniz, etkileyici ve kullanıcı tarafından oluşturulan bir içerik (UGC) pazarıdır.
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemeniz...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Influence.co
influence.co
Bir yaratıcı olarak başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şey. Etkileyiciler ve yaratıcılar için tasarlanmış ilk profesyonel ağa katılın. Para kazanmak, birbirinizden öğrenmek ve topluluklar aracılığıyla insanlarla tanışmak için profilinizi bugün oluşturun.
Upfluence
upfluence.com
İçerik Üretici Pazarlamayla Satışları Artırın. Etkileyici pazarlama, ortaklık programları, yaratıcı yönetimi, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, marka elçileri: işinizi büyütmek için değerli ortaklıklar kurun.
StarNgage
starngage.com
StarNgage olarak sosyal olarak dağıtılan görsel içeriğin reklamcılığın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu şu anda Instagram'da oluyor ve markalara bu macerada yardımcı olup Instagram'da kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu platform, markaların Instagram pazarlama çabalarını ölçmelerine ve etkile...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturuc...
OkFans
okfans.com
Okfans, YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik oluşturucular, tanınmış kişiler ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturucular gibi içerik oluşturucuların, mesleklerinden para kazanmak amacıyla abonelik işlerini başlatarak para kazanabilecekleri bir abonelik web sitesidir. Hayranlar aylık ...
Lolly
lolly.com
Lolly.com, Markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik oluşturucuları kullanarak marka varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan birleşik bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.