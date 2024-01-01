Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Qoddi Uygulama Platformu, küçük ekiplerin Github, GitLabs veya Bitbucket gibi herhangi bir depodaki herhangi bir kodu dağıtmasına olanak tanır. Qoddi, uygulamanızın zaman içindeki büyümesine uyacak şekilde uygulamanızın çalıştırılması ve talep üzerine ölçeklendirilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm altyapıyı yönetir. Qoddi diğer bulut sağlayıcılardan %70 daha ucuzdur.

Web Sitesi: qoddi.com

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