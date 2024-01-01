Alternatifler - Qlik
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde te...
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j is a data science and machine learning engine that uses the relationships in your data to improve predictions. It plugs into enterprise data ecosystems so you can get more data science projects into production quickly. Using a catalog of over 65 pretuned graph algorithms, data scientists can e...
BigML
bigml.com
BigML offers a highly scalable, cloud-based Machine Learning service that is easy to use, seamless to integrate, and instantly actionable. Now everyone can implement data-driven decision making in their applications. BigML works with small and big data. Machine Learning can be used to analyze and p...
Red Hat
redhat.com
Red Hat is the world’s leading provider of enterprise open source solutions, using a community-powered approach to deliver high-performing Linux, hybrid cloud, edge, and Kubernetes technologies.
RapidCanvas
rapidcanvas.ai
RapidCanvas is the AI platform for business users. With RapidCanvas, organizations can develop bespoke high-performance, production-grade AI solutions 10x faster, all without the need for specialized data science knowledge or coding expertise, or any investments in professional services. Leveraging...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow is a free and open-source software library for machine learning and artificial intelligence. It can be used across a range of tasks but has a particular focus on training and inference of deep neural networks. It was developed by the Google Brain team for Google's internal use in research...
SAS
sas.com
Get more done with faster, more productive AI and analytics from the most trusted analytics partner on the planet. Produce answers as fast as the world produces data with SAS. With over forty years of analytics innovation, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.
Anaconda
anaconda.com
With more than 45 million users and 250,000 organizations using the platform, Anaconda is the world’s most popular data science platform and the foundation of modern AI development. The Company pioneered the use of Python for data science, championed its vibrant community, and continues to steward o...
Incorta
incorta.com
Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini açığa çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafından...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Altair One
altairone.com
Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.