Qik Meeting

Qik Meeting

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Web Sitesi: qikmeeting.com

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Qik Meeting, dünyanın en akıllı yapay zeka destekli birleşik iş iletişimi ve işbirliği uygulamasıdır. Her toplantının tutanaklarını otomatik olarak oluşturur ve işin çevrimiçi, yüz yüze veya karma olarak gerçekleşmesine bakılmaksızın tüm iş iletişimi verilerini tek bir yerde düzenler.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: qikmeeting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Qik Meeting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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