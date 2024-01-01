Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Qik Meeting, dünyanın en akıllı yapay zeka destekli birleşik iş iletişimi ve işbirliği uygulamasıdır. Her toplantının tutanaklarını otomatik olarak oluşturur ve işin çevrimiçi, yüz yüze veya karma olarak gerçekleşmesine bakılmaksızın tüm iş iletişimi verilerini tek bir yerde düzenler.

Web Sitesi: qikmeeting.com

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