QA Wolf

QA Wolf

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Web Sitesi: qawolf.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

QA Wolf, kullanıcı akışlarınızın %80'i için yalnızca 4 ayda otomatik uçtan uca testler oluşturur, bunları günün 24 saati korur ve altyapımızda sınırsız paralel test çalıştırmaları sağlar. Sıfır pullanmayı garanti ettiğimizi söylemiş miydik? Biz de bunu yapıyoruz. Aşağıdakileri içeren 90 günlük bir pilot programla başlayın: Kapsamlı bir test planı, açık kaynak Playwright'ta yazılmış, elinizde bulundurabileceğiniz otomatik testler ve seçtiğiniz ortamda sınırsız test çalıştırmaları. İster 100 test ister 100.000 test olsun, kutudan çıkar çıkmaz elde edeceğiniz her şeyin yararlı bir listesi burada. • Kullanıcı akışlarının %80'i için uçtan uca testler 4 ayda otomatikleştirilir. Testler, indirebileceğiniz açık kaynaklı Oyun Yazarı'nda yazılmıştır, böylece satıcıya bağımlı kalmazsınız. • AAA çerçevesinde ayrıntılı test matrisi ve ana hatları. • Seçtiğiniz herhangi bir ortamda sınırsız, paralel test çalışmaları. • Barındırdığımız ve bakımını yaptığımız %100 paralel çalışan altyapı. • Kesintili ve bozuk testlerin 24 saat bakımı. • %100 güvenilir sonuçlar garantilidir — sıfır pullanma. • Mesajlaşma uygulamanız aracılığıyla ve hata bildirimi olarak gönderilen, insanlar tarafından doğrulanmış hata raporları. • Dağıtım hattınız ve sorun izleyicilerinizle CI/CD entegrasyonu. • QA Wolf'taki tam zamanlı QA mühendislerine 24 saat erişim. ... her zaman istediğiniz QA çözümü budur.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: qawolf.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QA Wolf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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