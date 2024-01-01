Alternatifler - QA Touch
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışlar...
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
Backlog
backlog.com
Backlog, tüm ekibiniz için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımınızdır. Sorun izleme, Git barındırma ve sürüm kontrolü ve Wiki.
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Sentry
sentry.io
Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeleri penetrasyon test uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarıyla buluşturan bir güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte kitle kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin temel taşları olarak benimseyen ve ku...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
todo.vu
todo.vu
Neleri başarabileceğinizi görün! Serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için görev yönetimi, zaman takibi ve faturalandırma.
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
Zoho BugTracker
zoho.com
Otomatik hata izleme özelliğine sahip harika yazılımlar gönderin. Hataları kolayca yönetmenize ve harika ürünleri zamanında teslim etmenize yardımcı olan basit, hızlı ve ölçeklenebilir bir hata izleme yazılımı.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Web siteniz veya uygulamanız için doğrudan tarayıcınızda otomatik testler oluşturun veya kaydedin. Hataları ve gerilemeleri yakalamak için bunları sürekli çalıştırın. Kodlamaya gerek yok.
Sauce Labs
saucelabs.com
Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.
Virtuoso
virtuoso.qa
İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.
Browserling
browserling.com
Çevrimiçi tarayıcılar arası test.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag, mobil uygulamalar için sınıfının en iyisi işlevselliğe sahip hata izleme ve raporlama yazılımıdır. Aracımız kullanıcıları hatalar, hatalar ve daha fazlası konusunda uyarır. Ücretsiz deneme!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar, geliştiriciler için gerçek zamanlı hata izleme ve hata ayıklama araçları sağlar. JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex ve daha fazla dil desteklenir.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
TestProject
testproject.io
Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.
Assembla
assembla.com
Bulutta Güvenli Git, yazılım geliştirme ve kaynak kodu yönetimi. Assembla, bulutta Git, Perforce ve NextGenSVN sunan dünyadaki tek çoklu depo platformudur.