Alternatifler - Purlem
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail, kullanıcı araştırmalarını tek bir yerde saklamanıza, analiz etmenize ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olarak kalıpları görmenizi, müşteri içgörülerini keşfetmenizi ve daha sonra ne yapacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Müşterilerimiz arasında Boston Consulting Group, C...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
dscout
dscout.com
dscout'un niteliksel araştırma platformu, etkili bir şekilde anlık video yakalamak ve içgörülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir mobil uygulama ve +100 bin istekli katılımcıyı kullanıyor…
Short.io
short.io
Short.io, markalı alanlarda kısa bağlantılar oluşturan beyaz etiketli bir URL kısaltıcıdır. Markalı URL'leri kısaltın, özelleştirin ve hedef kitlenizle paylaşın.
Revue
getrevue.co
Sadık bir kitle oluşturun. Revue, yazarların ve yayıncıların editoryal bültenler göndermesini ve ödeme almasını kolaylaştırır.
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
Maze
maze.co
Harika ürünler iyi alışkanlıklar üzerine kuruludur. Ürün keşfini sürekli hale getirin. Büyük resmi ve günlük ürün kararlarını, tüm ekibinizin toplayabileceği, kullanabileceği ve harekete geçebileceği kullanıcı içgörüleriyle doğrulayın.
Prolific
prolific.co
İsteğe bağlı, self servis veri toplama. Prolific, çalışmanıza, anketinize veya deneyinize katılacak yüksek kaliteli araştırma katılımcılarını işe almanıza yardımcı olur.
Radio.co
radio.co
Bir radyo istasyonu mu oluşturmak istiyorsunuz? Kullanımı kolay tek bir platformdan programınızı otomatikleştirin, canlı yayın yapın ve dinleyicileri takip edin. Radio.co'ya hoş geldiniz.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops, sıralama yarışmaları, çekilişler, lansman öncesi ve yönlendirme programları başlatmak için kullanılan viral ve yönlendirmeli bir pazarlama platformudur.
User Interviews
userinterviews.com
450.000'den fazla incelenmiş tüketici ve profesyonelden oluşan hedef kitlemizden kullanıcıları işe alın veya kendi hedef kitlenizi getirin ve her türlü kullanıcı deneyimi araştırması için bir katılımcı veritabanı oluşturun.
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence, markaların ve etkileyicilerin bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir etkileyici pazarlama hizmetidir.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, çevrimiçi ortamda gerçekte neler olup bittiğini keşfetmenin daha ucuz, en hızlı ve en kolay yoludur.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter, işletmeler için gelişmiş raporlama veya özellikler aramayan kişiler için temiz ve anlaşılır bir yazma deneyimi sunar.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
Userbrain
userbrain.com
İlk kullanıcı testinizi birkaç dakika içinde oluşturun, ilk sonuçları birkaç saat içinde alın. Userbrain, ürününüz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulmanızı sağlayan hızlı yoldur.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...
Respondent Researcher
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
SummarAIze
summaraize.com
10 dakikada 10 kat podcast ve video içeriği. SummarAIze, ses ve video içeriğinizi ilgi çekici, paylaşılabilir sosyal gönderilere, e-posta içeriğine, özetlere, alıntılara ve daha fazlasına dönüştürür!
Discuss
discuss.io
Niteliksel araştırmayı oyunun kurallarını değiştiren üretken yapay zeka destekli içgörülerle ölçeklendirmek için tasarlanan Discuss.io, dünyanın en sevilen pazar araştırma araçlarına ev sahipliği yapar.
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Verilerle desteklenen daha iyi dijital deneyimler oluşturun. Özel kullanıcı araştırma araçları paketimizle web sitesi mimarisinden tasarım prototiplerine kadar her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde test edin.
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
LaunchList
getlaunchlist.com
Erken kullanıcılardan oluşan viral bir bekleme listesi oluşturun. Lansman öncesi oyunlaştırılmış viral bekleme listeleri ile lansman süresinden tasarruf edin ve erken aşamadaki ürününüz için daha fazla kayıt alın
Respondent Participant
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
Userback
userback.io
#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...
Netigate
netigate.net
Netigate, müşterilerden ve çalışanlardan gelen geri bildirimler için kapsamlı bir çözüm sunar. Eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR is a User Research CRM that enables Research and Product teams to recruit, manage and conduct research directly with their users.
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...
methinks
methinks.io
methinks.io user testing provides face-to-face interviews in a mobile app. Qualifying testers, surveys, live video interviews, archives, payment, all-in one app
Cambri
cambri.io
Cambri is a global res-tech growth company born in 2018, with headquarters in Helsinki and Stockholm, and offices across Europe. Cambri provides teams with an agile approach to product development, resulting in more successful launches to bring only purposeful and long-lasting products and services ...
Vuepak
vuepak.com
Are you struggling to keep track of your media content? Are you confident your sales team is sending the correct materials? Do you wish you could reach out to more leads without adding staff? Vuepak is a sales enablement platform that resolves those challenges by providing marketing and sales teams ...
EthOS
ethosapp.com
EthOS is an immersive research platform that helps UX Researchers and Market Research Teams illuminate the unknown through digital ethnography, mobile diary studies, and chat-based interviews. Discover With Mobile Ethnography * Find hidden problems with products and services that arise in real-worl...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services. VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services.
Testelium
testelium.com
Testelium is the new generation platform enabling various businesses, large enterprises, cloud service providers, and IT innovators. It aims to motivate your SMS providers to supply only the first-class quality channels for any kind of business.
Corus
cor.us
The easiest way for businesses to collaborate to inform their decisions with customer insights. A platform designed for your team to collaboratively to connect you confidently and seamlessly with 80 million people in 135 countries. Simply the fastest way to do quantitative market research period.
Snappy Kraken
snappykraken.com
Bold marketing campaigns for financial advisers who want to dominate their market. Results-focused, compliant, and a snap to use!
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP is a easy to use, high-scale, SERP API for Google. With no thruput limits, Scale SERP makes it easy to query for SERP results at scale. Join hundreds of customers who use Scale SERP to get consistent Google SERP data without the maintenance overhead of web scrapers and manual rules - and ...
Rockee
rockee.io
Rockee is a B2B content feedback platform that helps marketers make better content It’s the fastest and easiest way to understand the influence your content has had on your target audience - Learn from verified B2B audiences by job role and function - Get qualitative insights on what your audience t...
Reviewly.ai
reviewly.ai
Reviewly.ai is a software designed to streamline the management of online reputations, particularly focusing on generating and responding to Google reviews. The platform empowers businesses to effectively oversee customer feedback, ensuring that every review, whether positive or negative, is address...
Loop11
loop11.com
Loop11 is a UX research and testing platform that automates user research to deliver insights to improve digital user experiences. The platform allows you to quickly set up and run user experience tests on any website or domain, including live websites, prototypes, your competitor's website, and mor...
YoHe
yohe.io
YoHe is a platform that has all the feedback tools that you need. We help to find out about all the problems that your clients experience while using your service. YoHe is also a team of experts who can highlight the most critical issues, prioritize them and come up with solutions. Collect feedback ...
Betafi
betafi.co
Betafi makes it easy to capture user feedback with help of timestampped notes and the ability to instantly tag key feedback points. Your interview questions are also available within Betafi, so you don't have to switch windows to look for them and ensure you have not missed asking some important que...
Field Agent
fieldagent.net
The Field Agent B2B MarketPlace connects brands, retailers, and agencies with customers across the country and around the world to help you win at retail. Our suite of fast, affordable retail-success products provides clients a distinct advantage in serving shoppers, outmaneuvering competitors, and ...
Remesh
remesh.ai
Remesh is an agile research platform that allows you to have a live conversation with your audience at scale, using AI to analyze and organize their responses in real-time. Gain fast, frequent, and efficient insights and make decisions with confidence.
Publisher Finders
publisherfinders.com
Publisher Finders was created as a self-serve software to help affiliate managers and influencer managers to find and recruit relevant affiliates, web publishers, bloggers, content creators, and other companies to partner with. We have amassed what we believe is the highest quality database of publi...