Alternatifler - PubNub
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve dağıtmalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknol...
Apptimized
apptimized.com
Workspace, VPN'lere veya belirli becerilere bakılmaksızın tarayıcınızda uygulamaları keşfetmenize (kurulum belgeleri oluşturmanıza), paketlemenize ve test etmenize olanak tanıyan bir uygulama paketleme aracıdır. Araç, iş akışınızı paketleme ortamıyla ve MSI, MSIX, App-V ve Intunewin formatlarına yön...
Ably
ably.com
Gerçek zamanlı mühendisliğin en karmaşık ve zorlu yönlerini başarıyla çözerek geliştiricilerin sohbet, çok oyunculu oyunlar, gerçek zamanlı GPS konum güncellemeleri, IoT cihaz kontrolü ve daha fazlası gibi gerçek zamanlı uygulamaları güçlendirmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırır. Bunu yapmak iç...