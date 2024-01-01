Alternatifler - PubNub

Ably

ably.com

Gerçek zamanlı mühendisliğin en karmaşık ve zorlu yönlerini başarıyla çözerek geliştiricilerin sohbet, çok oyunculu oyunlar, gerçek zamanlı GPS konum güncellemeleri, IoT cihaz kontrolü ve daha fazlası gibi gerçek zamanlı uygulamaları güçlendirmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırır. Bunu yapmak iç...