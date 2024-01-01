Publishers Weekly
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: publishersweekly.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Publishers Weekly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Web Sitesi: publishersweekly.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Publishers Weekly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Business Insider
businessinsider.com
PublishDrive
publishdrive.com
The Christian Science Monitor
csmonitor.com
The Onion
theonion.com
The Verge
theverge.com
Entertainment Weekly
ew.com
International Business Times UK
ibtimes.co.uk
Briefly
briefly.co.za
LA Weekly
laweekly.com
FashionUnited
fashionunited.com
Library Journal
libraryjournal.com
True Anthem
trueanthem.com