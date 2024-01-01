Publishers Weekly

Publishers Weekly

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Publishers Weekly, iş haberleri, incelemeler, en çok satanlar listeleri, yorumlar ve daha fazlasını içeren, kitap yayınlama ve kitapçılığa ilişkin uluslararası haber sitesidir.

Web Sitesi: publishersweekly.com

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